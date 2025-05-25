https://ria.ru/20250525/rokfeller-2018719191.html

Остров людоедов: шокирующая история исчезновения наследника Рокфеллеров

Остров людоедов: шокирующая история исчезновения наследника Рокфеллеров - РИА Новости, 25.05.2025

Остров людоедов: шокирующая история исчезновения наследника Рокфеллеров

В семьях богатых и состоятельных людей наследники далеко не всегда прислушиваются к наставлениям старших, стремясь самостоятельно вырваться в большой мир. Такая РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:25:00+03:00

2025-05-25T09:25:00+03:00

2025-05-25T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. В семьях богатых и состоятельных людей наследники далеко не всегда прислушиваются к наставлениям старших, стремясь самостоятельно вырваться в большой мир. Такая ситуация сложилась и в доме одной из самых влиятельных семей мира — Рокфеллеров. "Белой вороной" четвертого поколения стал младший сын Нельсона, Майкл. Правнук Джона Рокфеллера, первого в мире долларового миллиардера, отказался продолжать семейный бизнес. Однако выбранный им путь привел к ужасающим последствиям. О загадочном исчезновении члена богатейшей фамилии – в материале РИА Новости.Очарованный дикими племенамиМайкл Рокфеллер родился в 1938 году и, естественно, с детства ни в чем не нуждался. Еще в школьные годы он увлекся историей и антропологией, решив стать ученым. В 1960 году он окончил Гарвардский университет, затем несколько месяцев отслужил в армии.Рокфеллер-старший не стал препятствовать выбору младшего сына, дав ему свободу, чтобы тот "наигрался" и вернулся "под отцовское крыло" через некоторое время. Однако молодой человек всерьез стремился исследовать самые дикие и тронутые цивилизацией места. Его очаровывала мистика и культура древних племен, он стремился узнать об оставшихся аборигенах как можно больше информации.После получения диплома 22-летний Майкл решил не терять времени, выбрав в качестве помощника близкого друга — голландского этнографа Рене Вассинга. Они стали разрабатывать план будущих экспедиций по Океании.Собрал коллекцию череповК осени 1961-го Майкл и Рене уже вовсю исследовали отдаленные территории Новой Гвинеи. Местные власти не были рады молодым ученым, лезущим в джунгли, однако принадлежность к Рокфеллерам и их могущество ослабили бдительность коррумпированных чиновников.В итоге молодые экспедиторы наняли Симона и Лео — местных проводников, которые стали налаживать безопасный контакт приезжих с аборигенами. Вместе с Рене они выменивали у них предметы быта и искусства на металлические изделия. Особенно их заинтересовали расписанные черепа кишу, за которые Майкл расплатился ножами и топорами.Рокфеллер-младший писал отцу о том, что он уже собрал большую уникальную коллекцию черепов, которая впоследствии обязана стать экспозицией Нью-йоркского музея. В дальнейшем так и произошло, только вот самому Майклу не суждено было это увидеть.На его лице видна "маска смерти"Решив не останавливаться на достигнутом, молодые люди отправились в поселение людоедского племени асматов, чтобы заполучить другие уникальные предметы. Известно, что в начале поездки проводники-туземцы пытались всячески отговорить Рокфеллера от знакомства с каннибалами: легенды асматов гласили, что душа человека переходит к тому, кто съел его, делая сильнее.Шаман одного из племен особенно сильно настаивал, что Майклу нельзя ехать к дикарям, потому что на нем видна "маска смерти". Но молодой ученый остался непреклонным.Загадочное исчезновениеСемнадцатого ноября 1961-го Рокфеллер, Вассинг, Лео и Симон отправились к асматам на самодельной лодке аборигенов, к которой подвесили мотор. Катер оказался перегружен, и в конце концов, двигатель заглох посередине реки. Проводники привязали к себе канистры из-под топлива и отправились к берегу. Но там они заблудились в джунглях и были обнаружены лишь спустя несколько дней.Рокфеллер и Вассинг оставались в лодке пока ее не перевернуло сильной волной. Они дрейфовали какое-то время на обломках судна. Но потом Майкл соорудил себе из пустых канистр новую "лодку" и тоже решил добираться до земли. Рене, испугавшись стать кормом для крокодилов, с ним не поплыл и остался ждать помощи. Спустя несколько часов его обнаружил гидросамолет нидерландских военно-морских сил, а затем шхуна "Тасман" подобрала его. Майкл Рокфеллер бесследно исчез.Съеден каннибалами?На поиски Рокфеллера-младшего бросили все силы, его искали тысячи местных жителей, привлекли флот и авиацию. Но все было тщетно. Вскоре из Нью-Йорка прилетел разгневанный Нельсон Рокфеллер, спонсировавший поиски сына, однако тело сына так и не нашли.По самой распространенной версии, Рокфеллера убили и съели асматы. Бывший голландский миссионер Корнелиус Ван Кессель, который жил в то время среди них, рассказал, что незадолго до пропажи Майкла голландская полиция проводила проверку в деревне асматов, во время которой убили пятерых аборигенов.По священному кодексу чести, за смерть членов племени белые люди должны были заплатить кровью. По мнению Ван Кесселя, группа аборигенов возвращалась на лодках домой и наткнулась на изможденного и невооруженного Рокфеллера, они убили его, съели, а из черепа сделали очередной трофей. Но это лишь версия.А тайна исчезновения Майкла до сих пор продолжает будоражить умы многих любознательных людей, обрастая все новыми предположениями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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