https://ria.ru/20250525/putin-2018980822.html
Появилось видео телефонного разговора Путина и Трампа
Появилось видео телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 25.05.2025
Появилось видео телефонного разговора Путина и Трампа
Опубликованы кадры "закулисья" телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе во время ожидания выхода... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:03:00+03:00
2025-05-25T16:03:00+03:00
2025-05-25T16:03:00+03:00
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образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опубликованы кадры "закулисья" телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе во время ожидания выхода российского лидера к СМИ. Путин 19 мая созвонился с лидером США из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Кадры "закулисья" этого разговора показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В частности, в эфире показаны видеокадры, на которых видна дверь в кабинет, где был установлен президентский телефон и проходил разговор. Перед входом в этот кабинет находились сотрудники службы безопасности. После телефонного разговора президент России вышел к журналистам и рассказал подробности беседы с Трампом. Представители СМИ ожидали президента там же, в здании музыкальной школы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сам координировал организацию пресс-подхода. "Президент уже выходит, уже полная готовность", - предупредил он собравшихся журналистов, приглашая их занять свои места. Представитель Кремля также в шутливой форме попросил представителей СМИ быть аккуратнее с музыкальными инструментами, выставленными рядом. "Только кто уронит скрипку – сядет в тюрьму. Вы слышите?" – пошутил он.
https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html
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"Закулисье" телефонного разговора президентов России и США
Опубликованы кадры "закулисья" телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе во время ожидания выхода российского лидера к СМИ.
2025-05-25T16:03
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россия, сша, сочи, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, образовательный центр "сириус", переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, США, Сочи, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Образовательный центр "Сириус", Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Появилось видео телефонного разговора Путина и Трампа
Опубликованы кадры "закулисья" телефонного разговора Путина и Трампа