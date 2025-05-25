https://ria.ru/20250525/putin-2018965007.html

Путин указал на важность бережного отношения к личному составу

Путин указал на важность бережного отношения к личному составу - РИА Новости, 25.05.2025

Путин указал на важность бережного отношения к личному составу

Президент России Владимир Путин указал на важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:47:00+03:00

2025-05-25T13:47:00+03:00

2025-05-25T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач."Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведёт к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой", - рассказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"."Но они всё равно начали выполнять эту задачу, правда, немножко другими способами, которые, конечно, являются способом бережного отношения к личному составу", - отметил глава государства.Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.

https://ria.ru/20250525/vertolet-2018957379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия