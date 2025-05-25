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Путин указал на важность бережного отношения к личному составу - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 25.05.2025 (обновлено: 14:00 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/putin-2018965007.html
Путин указал на важность бережного отношения к личному составу
Путин указал на важность бережного отношения к личному составу - РИА Новости, 25.05.2025
Путин указал на важность бережного отношения к личному составу
Президент России Владимир Путин указал на важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:47:00+03:00
2025-05-25T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач."Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведёт к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой", - рассказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"."Но они всё равно начали выполнять эту задачу, правда, немножко другими способами, которые, конечно, являются способом бережного отношения к личному составу", - отметил глава государства.Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин указал на важность бережного отношения к личному составу

Путин призвал бережно относиться к личному составу при выполнении боезадач

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач.
«
"Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведёт к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой", - рассказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
"Но они всё равно начали выполнять эту задачу, правда, немножко другими способами, которые, конечно, являются способом бережного отношения к личному составу", - отметил глава государства.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
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