Путин указал на важность бережного отношения к личному составу
Путин призвал бережно относиться к личному составу при выполнении боезадач
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач.
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"Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведёт к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой", - рассказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
"Но они всё равно начали выполнять эту задачу, правда, немножко другими способами, которые, конечно, являются способом бережного отношения к личному составу", - отметил глава государства.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.