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В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба - РИА Новости, 25.05.2025
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21:57 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/pozhar-2019015637.html
В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба
В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба - РИА Новости, 25.05.2025
В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба
Пожар из-за поджога произошел на складе волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО, а также были приготовлены... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:57:00+03:00
2025-05-25T21:57:00+03:00
происшествия
курская область
подпорожье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Пожар из-за поджога произошел на складе волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО, а также были приготовлены одежда и обувь для детей из Курской области, сообщает правительство Ленобласти. "В Подпорожье из-за поджога пострадал склад волонтерского штаба. Преступник задержан. Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику", - говорится в сообщении. По словам руководителя волонтерского штаба Татьяны Догадиной, завтра планируется начать уборку в помещении и, как можно скорее, собрать новую партию груза для отправки в зону СВО. По ее словам, инцидент произошел вечером 24 мая. "Вчера, 24 мая, поздним вечером злоумышленник поджёг помещение волонтёрского штаба в Подпорожье. Намеренно (в этом я уверенна) поджёг именно помещение склада, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась на 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой (с бирками) детской одеждой и обувью для детей из Курской области", - сообщила она на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Догадина отметила, что в штабе выгорело практически всё, а иконы остались не тронутыми. "Бог нас не оставит! Делаем выводы и движемся вперед", - написала она.
https://ria.ru/20250131/podzhog-1996602122.html
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происшествия, курская область, подпорожье, ленинградская область
Происшествия, Курская область, Подпорожье, Ленинградская область
В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба

В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба с вещами для военных

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Пожар из-за поджога произошел на складе волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО, а также были приготовлены одежда и обувь для детей из Курской области, сообщает правительство Ленобласти.
«
Подпорожье из-за поджога пострадал склад волонтерского штаба. Преступник задержан. Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя волонтерского штаба Татьяны Догадиной, завтра планируется начать уборку в помещении и, как можно скорее, собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.
По ее словам, инцидент произошел вечером 24 мая.
«
"Вчера, 24 мая, поздним вечером злоумышленник поджёг помещение волонтёрского штаба в Подпорожье. Намеренно (в этом я уверенна) поджёг именно помещение склада, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась на 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой (с бирками) детской одеждой и обувью для детей из Курской области", - сообщила она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Догадина отметила, что в штабе выгорело практически всё, а иконы остались не тронутыми. "Бог нас не оставит! Делаем выводы и движемся вперед", - написала она.
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