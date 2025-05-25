https://ria.ru/20250525/pozhar-2019015637.html

В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба

В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба - РИА Новости, 25.05.2025

В Ленинградской области подожгли склад волонтерского штаба

Пожар из-за поджога произошел на складе волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО, а также были приготовлены... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:57:00+03:00

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2025-05-25T21:57:00+03:00

происшествия

курская область

подпорожье

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Пожар из-за поджога произошел на складе волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО, а также были приготовлены одежда и обувь для детей из Курской области, сообщает правительство Ленобласти. "В Подпорожье из-за поджога пострадал склад волонтерского штаба. Преступник задержан. Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику", - говорится в сообщении. По словам руководителя волонтерского штаба Татьяны Догадиной, завтра планируется начать уборку в помещении и, как можно скорее, собрать новую партию груза для отправки в зону СВО. По ее словам, инцидент произошел вечером 24 мая. "Вчера, 24 мая, поздним вечером злоумышленник поджёг помещение волонтёрского штаба в Подпорожье. Намеренно (в этом я уверенна) поджёг именно помещение склада, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась на 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой (с бирками) детской одеждой и обувью для детей из Курской области", - сообщила она на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Догадина отметила, что в штабе выгорело практически всё, а иконы остались не тронутыми. "Бог нас не оставит! Делаем выводы и движемся вперед", - написала она.

https://ria.ru/20250131/podzhog-1996602122.html

https://ria.ru/20250511/stavropole-2016366404.html

курская область

подпорожье

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, подпорожье, ленинградская область