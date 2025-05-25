https://ria.ru/20250525/pozhar-2018981742.html
В Королеве загорелся торговый центр
В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 25.05.2025
В Королеве загорелся торговый центр
Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:09:00+03:00
2025-05-25T16:09:00+03:00
2025-05-25T16:23:00+03:00
происшествия
королев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы."В Королеве в торговом центре "Пионер" по адресу улица Дзержинского, 23/2 произошел пожар на площади в 240 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 32 человека", - сказал собеседник агентства.По прибытии пожарные установили, что что горят стройматериалы на втором этаже административного здания. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил источник.
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королев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, королев, московская область (подмосковье)
Происшествия, Королев, Московская область (Подмосковье)
В Королеве загорелся торговый центр
В Королеве загорелся ТЦ "Пионер" на 240 квадратах, здание покинули 32 человека