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В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 25.05.2025
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16:09 25.05.2025 (обновлено: 16:23 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/pozhar-2018981742.html
В Королеве загорелся торговый центр
В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 25.05.2025
В Королеве загорелся торговый центр
Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 25.05.2025
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происшествия
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы."В Королеве в торговом центре "Пионер" по адресу улица Дзержинского, 23/2 произошел пожар на площади в 240 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 32 человека", - сказал собеседник агентства.По прибытии пожарные установили, что что горят стройматериалы на втором этаже административного здания. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил источник.
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королев
московская область (подмосковье)
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происшествия, королев, московская область (подмосковье)
Происшествия, Королев, Московская область (Подмосковье)
В Королеве загорелся торговый центр

В Королеве загорелся ТЦ "Пионер" на 240 квадратах, здание покинули 32 человека

Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве
Пожар в ТЦ Пионер в Королеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы.
«
Королеве в торговом центре "Пионер" по адресу улица Дзержинского, 23/2 произошел пожар на площади в 240 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 32 человека", - сказал собеседник агентства.
По прибытии пожарные установили, что что горят стройматериалы на втором этаже административного здания. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил источник.
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