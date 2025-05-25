https://ria.ru/20250525/pozhar-2018981742.html

В Королеве загорелся торговый центр

В Королеве загорелся торговый центр - РИА Новости, 25.05.2025

В Королеве загорелся торговый центр

Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:09:00+03:00

2025-05-25T16:09:00+03:00

2025-05-25T16:23:00+03:00

происшествия

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах", здание сами покинули 32 человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости экстренные службы."В Королеве в торговом центре "Пионер" по адресу улица Дзержинского, 23/2 произошел пожар на площади в 240 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 32 человека", - сказал собеседник агентства.По прибытии пожарные установили, что что горят стройматериалы на втором этаже административного здания. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил источник.

https://ria.ru/20250419/tjumen-2012231218.html

королев

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, королев, московская область (подмосковье)