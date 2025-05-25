https://ria.ru/20250525/pozhar-2018971600.html

В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара

В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара - РИА Новости, 25.05.2025

В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара

В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:37:00+03:00

2025-05-25T14:37:00+03:00

2025-05-25T14:39:00+03:00

раменское

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в Telegram-канале."В Раменском городском округе сотрудники МЧС России тушат пожар. В деревне Рыблово горят два вплотную стоящие друг к другу ангара, площадь устанавливается. На месте сосредотачиваются силы и средства в количестве 79 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html

раменское

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия