https://ria.ru/20250525/pozhar-2018971600.html
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара - РИА Новости, 25.05.2025
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара
В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:37:00+03:00
2025-05-25T14:37:00+03:00
2025-05-25T14:39:00+03:00
раменское
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в Telegram-канале."В Раменском городском округе сотрудники МЧС России тушат пожар. В деревне Рыблово горят два вплотную стоящие друг к другу ангара, площадь устанавливается. На месте сосредотачиваются силы и средства в количестве 79 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
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раменское
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Раменское, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара
МЧС: в Раменском городском округе горят 2 ангара, пожар тушат 17 единиц техники