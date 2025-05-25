Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 25.05.2025 (обновлено: 14:39 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/pozhar-2018971600.html
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара - РИА Новости, 25.05.2025
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара
В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:37:00+03:00
2025-05-25T14:39:00+03:00
раменское
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_b2ea9e4fe93777c64dde9355cc4a2b93.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в Telegram-канале."В Раменском городском округе сотрудники МЧС России тушат пожар. В деревне Рыблово горят два вплотную стоящие друг к другу ангара, площадь устанавливается. На месте сосредотачиваются силы и средства в количестве 79 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html
раменское
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d19170b42f52ced6ccd5dc35e8eef6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
раменское, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Раменское, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В подмосковном Раменском загорелись два рядом стоящих ангара

МЧС: в Раменском городском округе горят 2 ангара, пожар тушат 17 единиц техники

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Раменском городском округе горят два рядом стоящих ангара, на место пожара прибыли 17 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Московской области в Telegram-канале.
«
"В Раменском городском округе сотрудники МЧС России тушат пожар. В деревне Рыблово горят два вплотную стоящие друг к другу ангара, площадь устанавливается. На месте сосредотачиваются силы и средства в количестве 79 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском  - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Ростовской области потушили пожар на складе
24 мая, 14:32
 
РаменскоеМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала