https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018966457.html
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции - РИА Новости, 25.05.2025
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:58:00+03:00
2025-05-25T13:58:00+03:00
2025-05-25T14:02:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в ШвецииЕмкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия."Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова."Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швеция, стокгольм (город), мария захарова
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Мария Захарова
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Захарова: Швеция в понедельник получит ноту из-за нападения на посольство РФ