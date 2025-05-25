https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018966457.html

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции - РИА Новости, 25.05.2025

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:58:00+03:00

2025-05-25T13:58:00+03:00

2025-05-25T14:02:00+03:00

в мире

россия

швеция

стокгольм (город)

мария захарова

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в ШвецииЕмкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия."Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова."Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010958707.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, швеция, стокгольм (город), мария захарова