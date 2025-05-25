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В Иркутской области водитель инсценировал нападение на него полицейских - РИА Новости, 25.05.2025
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15:50 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/politsiya-2018979393.html
В Иркутской области водитель инсценировал нападение на него полицейских
В Иркутской области водитель инсценировал нападение на него полицейских - РИА Новости, 25.05.2025
В Иркутской области водитель инсценировал нападение на него полицейских
Водитель мопеда в Приангарье инсценировал нападение на него полицейских, после того, как был остановлен за езду без документов в пьяном виде, сообщает ГУ МВД по РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:50:00+03:00
2025-05-25T15:50:00+03:00
происшествия
авто
иркутская область
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ИРКУТСК, 25 мая - РИА Новости. Водитель мопеда в Приангарье инсценировал нападение на него полицейских, после того, как был остановлен за езду без документов в пьяном виде, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. В соцсетях была распространена информация о том, что сотрудники спецроты дорожно-патрульной службы в селе Баклаши якобы напали на водителя мопеда "за отказ быть свидетелем". ГУ МВД региона опровергло эту информацию. "Дорожные полицейские остановили водителя мопеда для проверки документов. При себе у местного жителя их не оказалось, кроме того от него исходил характерный запах алкоголя. Внезапно нарушитель попытался уйти от инспектора, произнес фразу "сейчас вас все увидят", достал смартфон и направился к ближайшему забору в частном секторе. Там он начал ударяться об забор, кричать и обвинять инспектора в применении насилия", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейский предпринял попытку остановить мужчину и предупредил, что нагрудный регистратор фиксирует все происходящее. В дальнейшем задержанный затягивал процедуру оформления документов и отказался от процедуры освидетельствования на состояние опьянения. На нарушителя был составлен административный протокол. Мопед инспекторы поместили на штрафстоянку.
https://ria.ru/20250521/samolet-2018295477.html
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В Иркутской области водитель инсценировал нападение на него полицейских

В Приангарье пьяный водитель мопеда инсценировал нападение на него полицейских

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ИРКУТСК, 25 мая - РИА Новости. Водитель мопеда в Приангарье инсценировал нападение на него полицейских, после того, как был остановлен за езду без документов в пьяном виде, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В соцсетях была распространена информация о том, что сотрудники спецроты дорожно-патрульной службы в селе Баклаши якобы напали на водителя мопеда "за отказ быть свидетелем". ГУ МВД региона опровергло эту информацию.
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"Дорожные полицейские остановили водителя мопеда для проверки документов. При себе у местного жителя их не оказалось, кроме того от него исходил характерный запах алкоголя. Внезапно нарушитель попытался уйти от инспектора, произнес фразу "сейчас вас все увидят", достал смартфон и направился к ближайшему забору в частном секторе. Там он начал ударяться об забор, кричать и обвинять инспектора в применении насилия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейский предпринял попытку остановить мужчину и предупредил, что нагрудный регистратор фиксирует все происходящее. В дальнейшем задержанный затягивал процедуру оформления документов и отказался от процедуры освидетельствования на состояние опьянения. На нарушителя был составлен административный протокол. Мопед инспекторы поместили на штрафстоянку.
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