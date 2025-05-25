https://ria.ru/20250525/podrostok-2018972502.html

В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы

В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы - РИА Новости, 25.05.2025

В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы

Семнадцатилетний подросток в Новосибирске скончался, упав в траншею разрытой теплотрассы, возбуждено уголовное дело, сообщают в воскресенье региональные... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:47:00+03:00

2025-05-25T14:47:00+03:00

2025-05-25T14:47:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске скончался, упав в траншею разрытой теплотрассы, возбуждено уголовное дело, сообщают в воскресенье региональные управление СК РФ и прокуратура. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении следственного управления. По данным следствия, в период с 15 по 19 мая сотрудники коммерческой организации проводили земляные и монтажные работы по ремонту теплотрассы в Дзержинском районе города Новосибирска. "Работники организации не предприняли мер по надлежащей установке защитного ограждения, установлению предупреждающих знаков и иных действий по безопасности граждан. В результате 17-летний подросток упал в траншею и погиб", - говорится в сообщении. Следователи допрашивают должностных лиц организации, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по ремонту теплотрассы. Прокуратура Дзержинского района Новосибирска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009757299.html

новосибирск

россия

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новосибирск, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)