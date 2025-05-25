В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы
В Новосибирске погиб 17-летний подросток, упавший в траншею разрытой теплотрассы
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске скончался, упав в траншею разрытой теплотрассы, возбуждено уголовное дело, сообщают в воскресенье региональные управление СК РФ и прокуратура.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении следственного управления.
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По данным следствия, в период с 15 по 19 мая сотрудники коммерческой организации проводили земляные и монтажные работы по ремонту теплотрассы в Дзержинском районе города Новосибирска.
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"Работники организации не предприняли мер по надлежащей установке защитного ограждения, установлению предупреждающих знаков и иных действий по безопасности граждан. В результате 17-летний подросток упал в траншею и погиб", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают должностных лиц организации, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по ремонту теплотрассы.
Прокуратура Дзержинского района Новосибирска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.