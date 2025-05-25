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В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы - РИА Новости, 25.05.2025
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14:47 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/podrostok-2018972502.html
В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы
В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы - РИА Новости, 25.05.2025
В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы
Семнадцатилетний подросток в Новосибирске скончался, упав в траншею разрытой теплотрассы, возбуждено уголовное дело, сообщают в воскресенье региональные... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:47:00+03:00
2025-05-25T14:47:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске скончался, упав в траншею разрытой теплотрассы, возбуждено уголовное дело, сообщают в воскресенье региональные управление СК РФ и прокуратура. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении следственного управления. По данным следствия, в период с 15 по 19 мая сотрудники коммерческой организации проводили земляные и монтажные работы по ремонту теплотрассы в Дзержинском районе города Новосибирска. "Работники организации не предприняли мер по надлежащей установке защитного ограждения, установлению предупреждающих знаков и иных действий по безопасности граждан. В результате 17-летний подросток упал в траншею и погиб", - говорится в сообщении. Следователи допрашивают должностных лиц организации, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по ремонту теплотрассы. Прокуратура Дзержинского района Новосибирска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html
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происшествия, новосибирск, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске подросток погиб, упав в траншею разрытой теплотрассы

В Новосибирске погиб 17-летний подросток, упавший в траншею разрытой теплотрассы

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Новосибирске скончался, упав в траншею разрытой теплотрассы, возбуждено уголовное дело, сообщают в воскресенье региональные управление СК РФ и прокуратура.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении следственного управления.
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По данным следствия, в период с 15 по 19 мая сотрудники коммерческой организации проводили земляные и монтажные работы по ремонту теплотрассы в Дзержинском районе города Новосибирска.
«
"Работники организации не предприняли мер по надлежащей установке защитного ограждения, установлению предупреждающих знаков и иных действий по безопасности граждан. В результате 17-летний подросток упал в траншею и погиб", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают должностных лиц организации, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по ремонту теплотрассы.
Прокуратура Дзержинского района Новосибирска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияДзержинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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