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Мужчина на крыше внедорожника проехал по Невскому проспекту - РИА Новости, 25.05.2025
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18:10 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/peterburg-2018996113.html
Мужчина на крыше внедорожника проехал по Невскому проспекту
Мужчина на крыше внедорожника проехал по Невскому проспекту - РИА Новости, 25.05.2025
Мужчина на крыше внедорожника проехал по Невскому проспекту
Нетрезвый мужчина, стоя на крыше внедорожника, проехался по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, он привлечен к административной... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:10:00+03:00
2025-05-25T18:10:00+03:00
происшествия
авто
россия
санкт-петербург
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый мужчина, стоя на крыше внедорожника, проехался по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, очевидец сообщил в полицию Центрального района о том, что по Невскому проспекту движется внедорожник Toyota с человеком на крыше. Правоохранители установили, что за рулем иномарки находился 23-летний житель города Токсово Всеволожского района Ленобласти, а трюк на крыше выполнял его 22-летний приятель, который "был нетрезв и жаждал приключений". "Водитель в установленном порядке привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей.), а пассажир - к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что госномера внедорожника были изменены. Уголовное дело возбуждено по статье о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства (статья 326 УК РФ), автомобиль помещен на спецстоянку.
https://ria.ru/20250504/dtp-2014902804.html
россия
санкт-петербург
всеволожский район
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, всеволожский район
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Всеволожский район
Мужчина на крыше внедорожника проехал по Невскому проспекту

Мужчина, стоя на крыше внедорожника, проехал по Невскому проспекту в Петербурге

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиМужчина на крыше автомобиля в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Мужчина на крыше автомобиля в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Мужчина на крыше автомобиля в Санкт-Петербурге. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый мужчина, стоя на крыше внедорожника, проехался по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, очевидец сообщил в полицию Центрального района о том, что по Невскому проспекту движется внедорожник Toyota с человеком на крыше.
Правоохранители установили, что за рулем иномарки находился 23-летний житель города Токсово Всеволожского района Ленобласти, а трюк на крыше выполнял его 22-летний приятель, который "был нетрезв и жаждал приключений".
"Водитель в установленном порядке привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей.), а пассажир - к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что госномера внедорожника были изменены. Уголовное дело возбуждено по статье о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства (статья 326 УК РФ), автомобиль помещен на спецстоянку.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Петербурге женщина на Mercedes намеренно наехала на людей около кафе
4 мая, 16:48
 
ПроисшествияАвтоРоссияСанкт-ПетербургВсеволожский район
 
 
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