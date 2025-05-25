Мужчина на крыше внедорожника проехал по Невскому проспекту
Мужчина, стоя на крыше внедорожника, проехал по Невскому проспекту в Петербурге
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиМужчина на крыше автомобиля в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Мужчина на крыше автомобиля в Санкт-Петербурге. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый мужчина, стоя на крыше внедорожника, проехался по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, очевидец сообщил в полицию Центрального района о том, что по Невскому проспекту движется внедорожник Toyota с человеком на крыше.
Правоохранители установили, что за рулем иномарки находился 23-летний житель города Токсово Всеволожского района Ленобласти, а трюк на крыше выполнял его 22-летний приятель, который "был нетрезв и жаждал приключений".
"Водитель в установленном порядке привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей.), а пассажир - к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что госномера внедорожника были изменены. Уголовное дело возбуждено по статье о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства (статья 326 УК РФ), автомобиль помещен на спецстоянку.