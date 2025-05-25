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Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии - РИА Новости, 25.05.2025
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02:17 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/pensiya-2018925161.html
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии - РИА Новости, 25.05.2025
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии
При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости россияне могут его купить либо заработать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:17:00+03:00
2025-05-25T02:17:00+03:00
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости россияне могут его купить либо заработать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Для покупки стажа необходимо обратиться в Социальный фонд РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.При этом есть определенные условия: всего можно докупить не больше 7,5 лет стажа."Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить его или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение", — рассказала Иванова-Швец.
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии

Доцент Иванова-Швец: недостающий стаж для страховой пенсии можно купить

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости россияне могут его купить либо заработать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Для покупки стажа необходимо обратиться в Социальный фонд РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.
При этом есть определенные условия: всего можно докупить не больше 7,5 лет стажа.
"Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить его или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение", — рассказала Иванова-Швец.
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17 мая, 03:18
 
ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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