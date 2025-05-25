https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html

Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов, заявил Орбан

Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов, заявил Орбан - РИА Новости, 25.05.2025

Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов, заявил Орбан

Вступление Украины в ЕС откроет дверь к иссушению ресурсов блока, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в X. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:06:00+03:00

2025-05-25T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС откроет дверь к иссушению ресурсов блока, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в X. "Членство Украины в ЕС? Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить", — указал он. Орбан ранее в эфире радио Kossuth отмечал, что Евросоюз нацелен на ускоренное принятие Украины в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает, "как губка". По его словам, Будапешт не хочет допустить такого сценария. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылают по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты направят в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Как заявлял Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово остается за Венгрией. По его словам, вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Политик также указал, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов для этого. Он подчеркнул, что Венгрия за ЕС, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз