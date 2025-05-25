https://ria.ru/20250525/opasnost-2018934346.html

В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T06:22:00+03:00

2025-05-25T06:22:00+03:00

2025-05-25T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в 1.41 мск воскресенья, она продлилась около четырех с половиной часов. "Тамбовская область. Внимание!!! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)