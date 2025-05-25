https://ria.ru/20250525/opasnost-2018926200.html
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T01:50:00+03:00
2025-05-25T01:50:00+03:00
2025-05-25T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" - говорится в сообщении.
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников