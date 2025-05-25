https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018925822.html

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

Во Внуково ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T01:43:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в аэропорту "Внуково", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018925707.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)