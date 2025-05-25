https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018925707.html

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты в 1.05 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты в 1.05 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 1.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250524/rosaviatsiya-2018914415.html

жуковский

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)