https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018925707.html
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты в 1.05 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T01:39:00+03:00
2025-05-25T01:39:00+03:00
2025-05-25T01:41:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900693140_0:0:2609:1468_1920x0_80_0_0_0f69d6020dc979d2b6ad09e86aae9dbb.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты в 1.05 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 1.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250524/rosaviatsiya-2018914415.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900693140_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_c7888bd4f89a0bcbd0afdf7c954e0692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Росавиация: в Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты