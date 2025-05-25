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Экс-главе ГВСУ предъявили окончательное обвинение по делу о томографе - РИА Новости, 25.05.2025
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05:59 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/obvinenie-2018933209.html
Экс-главе ГВСУ предъявили окончательное обвинение по делу о томографе
Экс-главе ГВСУ предъявили окончательное обвинение по делу о томографе - РИА Новости, 25.05.2025
Экс-главе ГВСУ предъявили окончательное обвинение по делу о томографе
Следствие предъявило окончательное обвинение бывшему руководителю ГВСУ по спецобъектам (ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам")... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:59:00+03:00
2025-05-25T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следствие предъявило окончательное обвинение бывшему руководителю ГВСУ по спецобъектам (ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам") Андрею Белкову по делу о покупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Привлечь Белкова Андрея Владимировича... в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ, о чем ему объявить", - говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. По статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия, Белкову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита в свою очередь неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ - 117,765 миллиона рублей, верхний предел - 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Сам Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Суд продлил ему арест до 23 июля. Гендиректор" Стройхимпроект" Елена Ляхович признала вину, заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке В декабре минувшего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к четырем годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Экс-главе ГВСУ предъявили окончательное обвинение по делу о томографе

Экс-главе ГВСУ Белкову предъявили окончательное обвинение по делу о томографе

© Фото : ВСК МО РФГенеральный директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков
Генеральный директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : ВСК МО РФ
Генеральный директор Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следствие предъявило окончательное обвинение бывшему руководителю ГВСУ по спецобъектам (ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам") Андрею Белкову по делу о покупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Привлечь Белкова Андрея Владимировича... в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ, о чем ему объявить", - говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
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По статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия, Белкову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве.
Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович.
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Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.
Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению.
Защита в свою очередь неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены.
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Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ - 117,765 миллиона рублей, верхний предел - 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)".
Сам Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Суд продлил ему арест до 23 июля.
Гендиректор" Стройхимпроект" Елена Ляхович признала вину, заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке В декабре минувшего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к четырем годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей.
Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько.
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