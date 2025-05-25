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Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:11:00+03:00
2025-05-25T00:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Всего выпущено 33 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, сведения о ранении мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса