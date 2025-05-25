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Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2025
Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:06:00+03:00
2025-05-25T05:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим 20-й мотострелковой дивизии 8-й армии, входящих в состав группировки войск "Центр", вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим, проявившим мужество, героизм и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени. "Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают достойно выполнять поставленные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в МО РФ.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Бойцам мотострелковой дивизии группировки "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащим 20-й мотострелковой дивизии 8-й армии, входящих в состав группировки войск "Центр", вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим, проявившим мужество, героизм и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают достойно выполнять поставленные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в МО РФ
.