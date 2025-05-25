https://ria.ru/20250525/nagrady-2018931139.html

Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО

Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2025

Бойцам группировки войск "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО

Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:06:00+03:00

2025-05-25T05:06:00+03:00

2025-05-25T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" вручили государственные награды в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим 20-й мотострелковой дивизии 8-й армии, входящих в состав группировки войск "Центр", вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим, проявившим мужество, героизм и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени. "Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают достойно выполнять поставленные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018931003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия