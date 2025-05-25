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Более 150 зданий с внешними дымоходами отремонтировали в Москве за 10 лет
Более 150 зданий с внешними дымоходами отремонтировали в Москве за 10 лет - РИА Новости, 26.05.2025
Более 150 зданий с внешними дымоходами отремонтировали в Москве за 10 лет
Более 150 зданий с внешними дымоходами отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-25T16:11:00+03:00
2025-05-25T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 150 зданий с внешними дымоходами отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 150 зданий с внешними дымоходами. Архитектуру строений города отличают самые разные конструктивные элементы: эркеры, арки, ряды балконов и лоджий. Внешние дымоходы — одно из уникальных наследий середины и начала прошлого века. Дома с ними представлены во многих округах столицы", - говорится в сообщении. Одно из таких зданий с дымоходом находится по адресу улица Средняя Переяславская, дом 15/19, также дом 1958 года на улице Клары Цеткин и дом 1952 года на улице Новопесчаной.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 150 зданий с внешними дымоходами отремонтировали в Москве за 10 лет
В Москве за 10 лет было отремонтировано более 150 зданий с внешними дымоходами