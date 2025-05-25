https://ria.ru/20250525/moskva-2018893805.html

В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов

В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов - РИА Новости, 25.05.2025

В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов

Более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:13:00+03:00

2025-05-25T09:13:00+03:00

2025-05-25T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Развитие музыкальной отрасли в Москве - не только экономический успех, но и важный вклад в сохранение культурной идентичности страны. Столичные предприятия выпускают домры, балалайки, гусли, баяны, а также современные вариации инструментов. При поддержке города в первом квартале 2025 года компании выпустили в 2,2 раза больше музыкальных инструментов, чем за такой же период прошлого года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Среди профильных предприятий разработчик и производитель электронных музыкальных инструментов из Зеленограда компания "ЭФЭМИ". Компания создала из современных композитных материалов электронный баян, предназначенный для сценических выступлений, работы в студиях и обучения. В этом году в Роспатент подана заявка на регистрацию промышленного образца инновационного электронного баяна.Профессиональные баяны с 1994 года выпускает и компания "Юпитер". На ее инструментах играют учащиеся музыкальных школ и профильных вузов, а также ряд концертных коллективов. Сегодня практически завершены конструкторские и наладочные работы по двум новым моделям аккордеонов.В свою очередь, мастерская "Гусельник" уже 14 лет специализируется на фольклорных, многострунных и академических гуслях, лирах и монохордах. В ассортименте компании – более 400 наименований товаров.

https://ria.ru/20250524/liksutov-2018833481.html

https://ria.ru/20250524/moskva-2018759746.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, анатолий гарбузов