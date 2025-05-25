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В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов - РИА Новости, 25.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/moskva-2018893805.html
В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов
В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов - РИА Новости, 25.05.2025
В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов
Более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:13:00+03:00
2025-05-25T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
зеленоград
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Развитие музыкальной отрасли в Москве - не только экономический успех, но и важный вклад в сохранение культурной идентичности страны. Столичные предприятия выпускают домры, балалайки, гусли, баяны, а также современные вариации инструментов. При поддержке города в первом квартале 2025 года компании выпустили в 2,2 раза больше музыкальных инструментов, чем за такой же период прошлого года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Среди профильных предприятий разработчик и производитель электронных музыкальных инструментов из Зеленограда компания "ЭФЭМИ". Компания создала из современных композитных материалов электронный баян, предназначенный для сценических выступлений, работы в студиях и обучения. В этом году в Роспатент подана заявка на регистрацию промышленного образца инновационного электронного баяна.Профессиональные баяны с 1994 года выпускает и компания "Юпитер". На ее инструментах играют учащиеся музыкальных школ и профильных вузов, а также ряд концертных коллективов. Сегодня практически завершены конструкторские и наладочные работы по двум новым моделям аккордеонов.В свою очередь, мастерская "Гусельник" уже 14 лет специализируется на фольклорных, многострунных и академических гуслях, лирах и монохордах. В ассортименте компании – более 400 наименований товаров.
https://ria.ru/20250524/liksutov-2018833481.html
https://ria.ru/20250524/moskva-2018759746.html
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москва, зеленоград, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Зеленоград, Анатолий Гарбузов
В Москве с начала года растет производство музыкальных инструментов

Выпуск фольклорных и других музинcтрументов в Москве вырос в 2,2 раза

© Фото : Пресс-служба ДИПП Выпуск фольклорных и других музинcтрументов в Москве вырос в 2,2 раза
Выпуск фольклорных и других музинcтрументов в Москве вырос в 2,2 раза - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выпуск фольклорных и других музинcтрументов в Москве вырос в 2,2 раза
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более чем вдвое за первые три месяца 2025 года вырос в Москве выпуск различных музыкальных инструментов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Развитие музыкальной отрасли в Москве - не только экономический успех, но и важный вклад в сохранение культурной идентичности страны. Столичные предприятия выпускают домры, балалайки, гусли, баяны, а также современные вариации инструментов. При поддержке города в первом квартале 2025 года компании выпустили в 2,2 раза больше музыкальных инструментов, чем за такой же период прошлого года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Проект здания технопарка с авторампами в Алтуфьево - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств
Вчера, 13:00
Среди профильных предприятий разработчик и производитель электронных музыкальных инструментов из Зеленограда компания "ЭФЭМИ". Компания создала из современных композитных материалов электронный баян, предназначенный для сценических выступлений, работы в студиях и обучения. В этом году в Роспатент подана заявка на регистрацию промышленного образца инновационного электронного баяна.
Профессиональные баяны с 1994 года выпускает и компания "Юпитер". На ее инструментах играют учащиеся музыкальных школ и профильных вузов, а также ряд концертных коллективов. Сегодня практически завершены конструкторские и наладочные работы по двум новым моделям аккордеонов.
В свою очередь, мастерская "Гусельник" уже 14 лет специализируется на фольклорных, многострунных и академических гуслях, лирах и монохордах. В ассортименте компании – более 400 наименований товаров.
Детский сад в Хорошево-Мневниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Вчера, 12:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЗеленоградАнатолий Гарбузов
 
 
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