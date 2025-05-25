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Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области
Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.05.2025
Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области
Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили замаскированный миномет ВСУ и минометный расчет в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:09:00+03:00
2025-05-25T05:09:00+03:00
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КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили замаскированный миномет ВСУ и минометный расчет в Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский", управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили 82-миллиметровый миномет ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при помощи воздушной разведки была вскрыта позиция, с которой военнослужащие ВСУ вели минометный огонь по позициям РФ. Сообщается, что благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении миномет противника и личный состав расчета в укрытии были уничтожены. "Первым FPV-дроном был выведен из строя миномет, а вторым беспилотником был поражен и уничтожен его расчет", - пояснили в МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области
Минобороны: операторы БПЛА уничтожили миномет ВСУ в Сумской области