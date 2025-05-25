Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/liksutov-2018950156.html
Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ
Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ - РИА Новости, 25.05.2025
Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ
Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%, следуя за ростом интереса жителей столицы к здоровому образу жизни и... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:13:00+03:00
2025-05-25T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018949971_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a1706b5a073763aa2b6fbaae92c7fcc2.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%, следуя за ростом интереса жителей столицы к здоровому образу жизни и спорту, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает производственный потенциал для удовлетворения потребностей жителей в качественной продукции. Например, за первые три месяца 2025 года объем выпуска спортивных товаров увеличился на 32,3%. Столичные предприятия произвели в семь раз больше инвентаря и оборудования для занятий физической культурой, гимнастикой и тяжелой атлетикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в ответ на растущий спрос производители внедряют инновационные технологии и расширяют ассортимент продукции."Компании активно расширяют производство, внедряя новые идеи и современные технологии. Они также все больше используют альтернативные материалы, что позволяет создавать экологически безопасные изделия. В результате, в январе-марте 2025 года отгрузка спортивных товаров превысила 1,11 миллиарда рублей, демонстрируя рост спроса и успешность внедрения инновационных решений на рынке", – уточнил Гарбузов.Например, московский производитель товаров для здоровья, спорта и активного отдыха Backwood за первый квартал выпустил свыше 3,2 тысячи единиц продукции. Общая выручка компании составила около 40 миллионов рублей в России. В ассортименте компании - шведские стенки, гимнастические турники и другие спортивные товары. Производитель товаров для спорта и йоги RamaYoga за первый квартал 2025 года выпустил более 13,5 тысячи изделий. В настоящее время в каталоге компании представлено более пяти тысяч наименований, с января отгружено товаров на сумму свыше 14 миллионов рублей. По сравнению с I кварталом прошлого года объемы производства и продаж выросли более чем на 100%.В свою очередь, производитель одежды для автоспорта "ХОГО" за первый квартал увеличил отгрузку товаров более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках расширения ассортимента там разработали новую линейку перчаток для автоспорта и симрейсинга. В планах — разработка и запуск в производство огнеупорного нательного белья для автоспорта и защитных комбинезонов.
https://ria.ru/20240528/ideologiya-1942524161.html
https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018949971_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_6097fce020b5547b2dd523c28cdf12cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ

Ликсутов: За I квартал в Москве на 32,3% нарастили выпуск спорттоваров

© Фото : пресс-служба ДИППОбъем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%
Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30% - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%, следуя за ростом интереса жителей столицы к здоровому образу жизни и спорту, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает производственный потенциал для удовлетворения потребностей жителей в качественной продукции. Например, за первые три месяца 2025 года объем выпуска спортивных товаров увеличился на 32,3%. Столичные предприятия произвели в семь раз больше инвентаря и оборудования для занятий физической культурой, гимнастикой и тяжелой атлетикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Але и Яна Кор с сыном на вручении российской премии в области оздоровительного образа жизни - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Теплый лед, зеленая философия и бирюзовая идеология: бизнес по принципу ЗОЖ
28 мая 2024, 12:46
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в ответ на растущий спрос производители внедряют инновационные технологии и расширяют ассортимент продукции.
"Компании активно расширяют производство, внедряя новые идеи и современные технологии. Они также все больше используют альтернативные материалы, что позволяет создавать экологически безопасные изделия. В результате, в январе-марте 2025 года отгрузка спортивных товаров превысила 1,11 миллиарда рублей, демонстрируя рост спроса и успешность внедрения инновационных решений на рынке", – уточнил Гарбузов.
Например, московский производитель товаров для здоровья, спорта и активного отдыха Backwood за первый квартал выпустил свыше 3,2 тысячи единиц продукции. Общая выручка компании составила около 40 миллионов рублей в России. В ассортименте компании - шведские стенки, гимнастические турники и другие спортивные товары. Производитель товаров для спорта и йоги RamaYoga за первый квартал 2025 года выпустил более 13,5 тысячи изделий. В настоящее время в каталоге компании представлено более пяти тысяч наименований, с января отгружено товаров на сумму свыше 14 миллионов рублей. По сравнению с I кварталом прошлого года объемы производства и продаж выросли более чем на 100%.
В свою очередь, производитель одежды для автоспорта "ХОГО" за первый квартал увеличил отгрузку товаров более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках расширения ассортимента там разработали новую линейку перчаток для автоспорта и симрейсинга. В планах — разработка и запуск в производство огнеупорного нательного белья для автоспорта и защитных комбинезонов.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета фонда Талант и успех в образовательном центре Сириус. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин
19 мая, 22:38
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала