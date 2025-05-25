https://ria.ru/20250525/liksutov-2018950156.html

Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ

Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ - РИА Новости, 25.05.2025

Ликсутов: в Москве на 32,3% выросло производства товаров для спорта и ЗОЖ

Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%, следуя за ростом интереса жителей столицы к здоровому образу жизни и... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:13:00+03:00

2025-05-25T12:13:00+03:00

2025-05-25T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Объем производства спорттоваров в Москве в I квартале 2025 года вырос более чем на 30%, следуя за ростом интереса жителей столицы к здоровому образу жизни и спорту, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает производственный потенциал для удовлетворения потребностей жителей в качественной продукции. Например, за первые три месяца 2025 года объем выпуска спортивных товаров увеличился на 32,3%. Столичные предприятия произвели в семь раз больше инвентаря и оборудования для занятий физической культурой, гимнастикой и тяжелой атлетикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в ответ на растущий спрос производители внедряют инновационные технологии и расширяют ассортимент продукции."Компании активно расширяют производство, внедряя новые идеи и современные технологии. Они также все больше используют альтернативные материалы, что позволяет создавать экологически безопасные изделия. В результате, в январе-марте 2025 года отгрузка спортивных товаров превысила 1,11 миллиарда рублей, демонстрируя рост спроса и успешность внедрения инновационных решений на рынке", – уточнил Гарбузов.Например, московский производитель товаров для здоровья, спорта и активного отдыха Backwood за первый квартал выпустил свыше 3,2 тысячи единиц продукции. Общая выручка компании составила около 40 миллионов рублей в России. В ассортименте компании - шведские стенки, гимнастические турники и другие спортивные товары. Производитель товаров для спорта и йоги RamaYoga за первый квартал 2025 года выпустил более 13,5 тысячи изделий. В настоящее время в каталоге компании представлено более пяти тысяч наименований, с января отгружено товаров на сумму свыше 14 миллионов рублей. По сравнению с I кварталом прошлого года объемы производства и продаж выросли более чем на 100%.В свою очередь, производитель одежды для автоспорта "ХОГО" за первый квартал увеличил отгрузку товаров более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках расширения ассортимента там разработали новую линейку перчаток для автоспорта и симрейсинга. В планах — разработка и запуск в производство огнеупорного нательного белья для автоспорта и защитных комбинезонов.

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https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина