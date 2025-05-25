https://ria.ru/20250525/lift-2018989893.html
В Астрахани лифт с людьми упал с высоты шестого этажа
В Астрахани лифт с людьми упал с высоты шестого этажа - РИА Новости, 25.05.2025
В Астрахани лифт с людьми упал с высоты шестого этажа
Лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, ребенок, ехавший в лифте, получил ушиб, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:10:00+03:00
2025-05-25T17:10:00+03:00
2025-05-25T17:19:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, ребенок, ехавший в лифте, получил ушиб, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.По его словам, лифт упал в воскресенье в многоквартирном доме с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка."В лифте находилось местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте 4 и 7 лет, а также братом. Семилетний мальчик получил ушиб ноги", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по факту инцидента организована проверка. "Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание указанного дома", - сказал он.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани лифт с людьми упал с высоты шестого этажа
СК: в Астрахани в жилом доме лифт упал с высоты 6 этажа, ребенок получил ушиб