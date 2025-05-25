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Лавров прокомментировал отношения России с Западом
Лавров прокомментировал отношения России с Западом - РИА Новости, 25.05.2025
Лавров прокомментировал отношения России с Западом
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:50:00+03:00
2025-05-25T13:50:00+03:00
2025-05-25T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло. "У нас такого "добра" навалом, как на Западе. Поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло", - сказал Лавров тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя утверждение, что на Западе давно провозгласили себя добром.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767946.html
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россия, сергей лавров, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал отношения России с Западом
Лавров: у России есть свое добро, и оно побеждает зло