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Лавров прокомментировал отношения России с Западом - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 25.05.2025 (обновлено: 14:32 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/lavrov-2018965509.html
Лавров прокомментировал отношения России с Западом
Лавров прокомментировал отношения России с Западом - РИА Новости, 25.05.2025
Лавров прокомментировал отношения России с Западом
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:50:00+03:00
2025-05-25T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло. "У нас такого "добра" навалом, как на Западе. Поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло", - сказал Лавров тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя утверждение, что на Западе давно провозгласили себя добром.
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россия, сергей лавров, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал отношения России с Западом

Лавров: у России есть свое добро, и оно побеждает зло

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло.
"У нас такого "добра" навалом, как на Западе. Поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло", - сказал Лавров тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя утверждение, что на Западе давно провозгласили себя добром.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лидеры ЕС надеются вернуть Трампа в антироссийский лагерь, заявил Лавров
23 мая, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
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