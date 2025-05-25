https://ria.ru/20250525/lavrov-2018965509.html

Лавров прокомментировал отношения России с Западом

Лавров прокомментировал отношения России с Западом - РИА Новости, 25.05.2025

Лавров прокомментировал отношения России с Западом

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:50:00+03:00

2025-05-25T13:50:00+03:00

2025-05-25T14:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

павел зарубин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Западом, заявил, что у России есть свое добро, и оно побеждает зло. "У нас такого "добра" навалом, как на Западе. Поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло", - сказал Лавров тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя утверждение, что на Западе давно провозгласили себя добром.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767946.html

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россия, сергей лавров, павел зарубин