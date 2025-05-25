https://ria.ru/20250525/kolumbiya-2018930747.html

СМИ: автобус со студентами попал в ДТП в Колумбии, погибли 11 человек

СМИ: автобус со студентами попал в ДТП в Колумбии, погибли 11 человек - РИА Новости, 25.05.2025

СМИ: автобус со студентами попал в ДТП в Колумбии, погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате серьезной аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T04:56:00+03:00

2025-05-25T04:56:00+03:00

2025-05-25T04:56:00+03:00

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МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате серьезной аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио, сообщила радиостанция RCN. "Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио", - говорится в материале на сайте радиостанции, которая приводит список погибших. Согласно отчету полиции, на который ссылается радиостанция, в ДТП попал автобус, в котором находилось 26 человек, в том числе 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в департамент Киндио со стажировки. По предварительной версии, водитель потерял управление из-за механической неисправности. Машина с силой врезалась в ограждение, от чего часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения региона.

https://ria.ru/20250512/avtobus-2016496445.html

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в мире, киндио, происшествия, колумбия