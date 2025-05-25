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Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки - РИА Новости, 25.05.2025
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03:41 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/kinolog-2018929823.html
Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки
Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки - РИА Новости, 25.05.2025
Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки
Многих людей, мечтающих завести собаку, останавливают страхи и сомнения, особенно касающиеся сложностей со временем для прогулок и занятий с питомцем, возможным РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:41:00+03:00
2025-05-25T03:41:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многих людей, мечтающих завести собаку, останавливают страхи и сомнения, особенно касающиеся сложностей со временем для прогулок и занятий с питомцем, возможным ущербом, который собака может нанести дому, и моральными трудностями, если собака заболеет, однако это не повод отказываться от приобретения питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Для тех, кто настолько серьезно задумывается о приобретении собаки, у меня есть хорошая новость: скорее всего, вы готовы стать счастливым владельцем питомца. Гораздо хуже, когда собаку приводят в дом спонтанно, без должной подготовки, не задумываясь о последствиях. Страхи в такой ситуации - это абсолютно нормально. Но они не должны стать препятствием на пути к исполнению вашего желания", - сказал Голубев. Он отметил, что каждая собака действительно нуждается в физических нагрузках. Однако есть породы, которые по своей природе менее активны и не требуют длительных прогулок. Например, большинству декоративных пород достаточно непродолжительных прогулок утром и вечером, а в течение дня они могут справлять нужду на пеленку. При правильной социализации и дрессировке такие питомцы хорошо переносят одиночество и спокойно ждут возвращения хозяина, уютно устроившись в лежанке среди любимых игрушек, рассказал кинолог. Он также призвал излишне не переживать по поводу возможно ущерба, который может нанести собака. Щенки действительно отличаются любопытством и чрезмерной активностью, норовят попробовать всё на зубок, потому что так познают мир. В первые месяцы лучше быть готовым к возможным повреждениям в доме, предупредил Голубев. Однако при достаточном количестве игрушек и интересных занятий разрушений, по его словам, можно и вовсе избежать. С возрастом эта привычка проходит, и предметы в доме, случайно оброненные вещи теряют для собаки привлекательность. Кинолог объяснил, что взрослым особям, как правило, больше нравится отдыхать - они спят от 14 до 18 часов в сутки. Тех, кто беспокоится, что не сможет морально перенести, если животное заболеет, он успокоил. Чтобы у питомца не было проблем со здоровьем, необходимо контролировать питание собаки и избегать переедания, следить за проблемами с лишним весом, соблюдать норму физических нагрузок, минимум раз в год посещать ветеринара. Кроме того, собака должна проходить ежегодную вакцинацию, каждые три месяца - обработку от паразитов, а также общее обследование у врача. В то же время, собака, как и любое живое существо, может однажды заболеть. Президент РКФ рассказал, что особенно подвержены этому питомцы из приюта, чья жизнь и условия содержания могли быть не самыми благоприятными. "Появление в доме питомца сравнимо с прибавлением в семействе - это действительно ответственный и волнующий шаг. Но при ближайшем рассмотрении всё оказывается не столь страшно. Обычно тревоги одолевают начинающих собаководов. Интересно, что после появления первого питомца многие готовы взять второго, а иногда и третьего. Миллионы счастливых владельцев собак уже преодолели свои сомнения - и у вас всё получится", - добавил Голубев.
https://ria.ru/20250518/kinolog-2017641678.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки

Кинолог Голубев: страхи из-за сложностей содержания собаки являются нормальными

© РИА Новости / Михаил КевхиевСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Собака. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многих людей, мечтающих завести собаку, останавливают страхи и сомнения, особенно касающиеся сложностей со временем для прогулок и занятий с питомцем, возможным ущербом, который собака может нанести дому, и моральными трудностями, если собака заболеет, однако это не повод отказываться от приобретения питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Для тех, кто настолько серьезно задумывается о приобретении собаки, у меня есть хорошая новость: скорее всего, вы готовы стать счастливым владельцем питомца. Гораздо хуже, когда собаку приводят в дом спонтанно, без должной подготовки, не задумываясь о последствиях. Страхи в такой ситуации - это абсолютно нормально. Но они не должны стать препятствием на пути к исполнению вашего желания", - сказал Голубев.
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Он отметил, что каждая собака действительно нуждается в физических нагрузках. Однако есть породы, которые по своей природе менее активны и не требуют длительных прогулок. Например, большинству декоративных пород достаточно непродолжительных прогулок утром и вечером, а в течение дня они могут справлять нужду на пеленку. При правильной социализации и дрессировке такие питомцы хорошо переносят одиночество и спокойно ждут возвращения хозяина, уютно устроившись в лежанке среди любимых игрушек, рассказал кинолог.
Он также призвал излишне не переживать по поводу возможно ущерба, который может нанести собака. Щенки действительно отличаются любопытством и чрезмерной активностью, норовят попробовать всё на зубок, потому что так познают мир. В первые месяцы лучше быть готовым к возможным повреждениям в доме, предупредил Голубев.
Однако при достаточном количестве игрушек и интересных занятий разрушений, по его словам, можно и вовсе избежать. С возрастом эта привычка проходит, и предметы в доме, случайно оброненные вещи теряют для собаки привлекательность. Кинолог объяснил, что взрослым особям, как правило, больше нравится отдыхать - они спят от 14 до 18 часов в сутки.
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Тех, кто беспокоится, что не сможет морально перенести, если животное заболеет, он успокоил. Чтобы у питомца не было проблем со здоровьем, необходимо контролировать питание собаки и избегать переедания, следить за проблемами с лишним весом, соблюдать норму физических нагрузок, минимум раз в год посещать ветеринара. Кроме того, собака должна проходить ежегодную вакцинацию, каждые три месяца - обработку от паразитов, а также общее обследование у врача.
В то же время, собака, как и любое живое существо, может однажды заболеть. Президент РКФ рассказал, что особенно подвержены этому питомцы из приюта, чья жизнь и условия содержания могли быть не самыми благоприятными.
"Появление в доме питомца сравнимо с прибавлением в семействе - это действительно ответственный и волнующий шаг. Но при ближайшем рассмотрении всё оказывается не столь страшно. Обычно тревоги одолевают начинающих собаководов. Интересно, что после появления первого питомца многие готовы взять второго, а иногда и третьего. Миллионы счастливых владельцев собак уже преодолели свои сомнения - и у вас всё получится", - добавил Голубев.
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