https://ria.ru/20250525/kaluga-2018977560.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:33:00+03:00

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2025-05-25T15:39:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 15.08 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал он.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018935994.html

калуга

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия