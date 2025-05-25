https://ria.ru/20250525/izrail-2019016031.html
Правительство сектора Газа рассказало, какую территорию контролирует ЦАХАЛ
Правительство сектора Газа рассказало, какую территорию контролирует ЦАХАЛ - РИА Новости, 25.05.2025
Правительство сектора Газа рассказало, какую территорию контролирует ЦАХАЛ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Израильская армия фактически контролирует 77% территории сектора Газа, сообщила пресс-служба правительства сектора в воскресенье. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:02:00+03:00
2025-05-25T22:02:00+03:00
2025-05-25T22:42:00+03:00
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биньямин нетаньяху
хамас
оон
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Израильская армия фактически контролирует 77% территории сектора Газа, сообщила пресс-служба правительства сектора в воскресенье."Полевые данные и проведенный анализ показывают, что оккупационные израильские силы фактически установили контроль над 77% территории сектора Газа посредством прямого наземного вторжения и размещения войск на территории жилых районов с гражданским населением; посредством интенсивных обстрелов, которые препятствуют возвращению мирных граждан в свои дома или на земельные участки; посредством политики насильственного переселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных граждан постоянно перемещаться под угрозой обстрелов и гибели", - указано в релизе, опубликованном в соцсетях.Власти сектора Газа призвали ООН, Совет безопасности организации, Международный уголовный суд принять срочные меры, чтобы "пресечь эти преступления и инициировать их независимое международное расследование".Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Правительство сектора Газа рассказало, какую территорию контролирует ЦАХАЛ
Правительство сектора Газа: Израиль контролирует 77% территории
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Израильская армия фактически контролирует 77% территории сектора Газа, сообщила пресс-служба правительства сектора в воскресенье.
"Полевые данные и проведенный анализ показывают, что оккупационные израильские силы фактически установили контроль над 77% территории сектора Газа посредством прямого наземного вторжения и размещения войск на территории жилых районов с гражданским населением; посредством интенсивных обстрелов, которые препятствуют возвращению мирных граждан в свои дома или на земельные участки; посредством политики насильственного переселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных граждан постоянно перемещаться под угрозой обстрелов и гибели", - указано в релизе, опубликованном в соцсетях.
Власти сектора Газа призвали ООН, Совет безопасности организации, Международный уголовный суд принять срочные меры, чтобы "пресечь эти преступления и инициировать их независимое международное расследование".
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи