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В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
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21:49 25.05.2025 (обновлено: 21:52 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/izrail-2019015294.html
В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ
В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ
Не менее 11 детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет были убиты в результате израильских атак за последние 48 часов, в том числе девять детей врача-педиатра... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:49:00+03:00
2025-05-25T21:52:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
сектор газа
палестина
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ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Не менее 11 детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет были убиты в результате израильских атак за последние 48 часов, в том числе девять детей врача-педиатра Алаа Амир ан-Наджар, сообщил телеканал Al Jazeera. По его информации, врач-педиатр ан-Наджар находилась на дежурстве в больнице ан-Нассер города Хан Юнис, когда узнала, что девять из ее десяти детей погибли в результате израильской бомбежки, а ее муж и единственный оставшийся в живых 11-летний сын находятся в реанимации. Кроме того, отметил телеканал, во время израильских ударов по городу Дейр аль-Балах в центральной части Газы погибла известная в соцсетях 11-летняя девочка Яакин Хаммад, у которой были тысячи подписчиков со всего мира. Она часто участвовала в благотворительных мероприятиях по раздаче помощи перемещенным палестинцам по всему сектору Газа. Как сообщил телеканал, от недоедания из-за отсутствия поставок гуманитарной помощи в секторе Газа также скончался четырехлетний ребенок. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, в воскресенье число погибших от действий израильской армии на этой части палестинских территорий с 7 октября 2023 года составило почти 54 тысячи человек, при этом не менее 16,5 тысячи из них - это дети, 122 797 получили ранения.
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сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ

Al Jazeera: не менее 11 детей погибли при израильских атаках за 48 часов

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Не менее 11 детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет были убиты в результате израильских атак за последние 48 часов, в том числе девять детей врача-педиатра Алаа Амир ан-Наджар, сообщил телеканал Al Jazeera.
По его информации, врач-педиатр ан-Наджар находилась на дежурстве в больнице ан-Нассер города Хан Юнис, когда узнала, что девять из ее десяти детей погибли в результате израильской бомбежки, а ее муж и единственный оставшийся в живых 11-летний сын находятся в реанимации.
Кроме того, отметил телеканал, во время израильских ударов по городу Дейр аль-Балах в центральной части Газы погибла известная в соцсетях 11-летняя девочка Яакин Хаммад, у которой были тысячи подписчиков со всего мира. Она часто участвовала в благотворительных мероприятиях по раздаче помощи перемещенным палестинцам по всему сектору Газа.
Как сообщил телеканал, от недоедания из-за отсутствия поставок гуманитарной помощи в секторе Газа также скончался четырехлетний ребенок.
По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, в воскресенье число погибших от действий израильской армии на этой части палестинских территорий с 7 октября 2023 года составило почти 54 тысячи человек, при этом не менее 16,5 тысячи из них - это дети, 122 797 получили ранения.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
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