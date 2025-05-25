https://ria.ru/20250525/izrail-2019015294.html

В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ

В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.05.2025

В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ

Не менее 11 детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет были убиты в результате израильских атак за последние 48 часов, в том числе девять детей врача-педиатра... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:49:00+03:00

2025-05-25T21:49:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Не менее 11 детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет были убиты в результате израильских атак за последние 48 часов, в том числе девять детей врача-педиатра Алаа Амир ан-Наджар, сообщил телеканал Al Jazeera. По его информации, врач-педиатр ан-Наджар находилась на дежурстве в больнице ан-Нассер города Хан Юнис, когда узнала, что девять из ее десяти детей погибли в результате израильской бомбежки, а ее муж и единственный оставшийся в живых 11-летний сын находятся в реанимации. Кроме того, отметил телеканал, во время израильских ударов по городу Дейр аль-Балах в центральной части Газы погибла известная в соцсетях 11-летняя девочка Яакин Хаммад, у которой были тысячи подписчиков со всего мира. Она часто участвовала в благотворительных мероприятиях по раздаче помощи перемещенным палестинцам по всему сектору Газа. Как сообщил телеканал, от недоедания из-за отсутствия поставок гуманитарной помощи в секторе Газа также скончался четырехлетний ребенок. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, в воскресенье число погибших от действий израильской армии на этой части палестинских территорий с 7 октября 2023 года составило почти 54 тысячи человек, при этом не менее 16,5 тысячи из них - это дети, 122 797 получили ранения.

https://ria.ru/20250221/terroristy-2000680168.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа, палестина