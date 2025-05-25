https://ria.ru/20250525/gubernator-2019004060.html

Нижегородский губернатор высказался о чемпионате "Профессионалы" в регионе

Нижегородский губернатор высказался о чемпионате "Профессионалы" в регионе - РИА Новости, 25.05.2025

Нижегородский губернатор высказался о чемпионате "Профессионалы" в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:31:00+03:00

2025-05-25T19:31:00+03:00

2025-05-25T19:31:00+03:00

общество

нижний новгород

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/15/1523341591_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_131ad7de9f7da2c9af3db1c52d09957e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" работать в регионе, передает корреспондент РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" в сфере креативных индустрий и информационных технологий будет проходить в Нижнем Новгороде c воскресенья по 30 мая. "В последнее время мы наблюдаем тенденции, что успешные ребята идут не в вузы, а в колледжи. И уже примерно 60% выпускников школ идут в первую очередь в организации (среднего профессионального образования) СПО. И тот факт, что вы участвуете в главном событии, посвященному среднему профессиональному образованию, - это очень здорово", - сказал Никитин. Глава региона отметил, что чемпионат "разросся" по компетенциям и стал чрезвычайно масштабным: в Нижнем Новгороде соревнуются будущие профессионалы в областях режиссуры, графического дизайна, веб-дизайна, программирования и кибербезопасности. Никитин отметил, что креативные индустрии и информационные технологии - это именно то, в чем сильны нижегородцы, и с чем связывают будущее региона. "После того, как закончите учебу, после того, как победите или просто поучаствуете, приезжайте, конечно же, работать к нам. Мы вас ждем с удовольствием", - подчеркнул губернатор. Чемпионат "Профессионалы" - это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде - первое итоговое мероприятие этого года. Соревнования пройдут по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В них примут участие слушатели колледжей и техникумов, а также учащиеся старших классов школ. В индустриальном зачете свое профессиональное мастерство покажут молодые специалисты, в международном - конкурсанты из других государств. Они будут соревноваться на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Общая численность участников финала - более 3 тысяч человек, из них 195 - конкурсанты.

https://ria.ru/20250416/chernyshenko-2011588223.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижний новгород, глеб никитин