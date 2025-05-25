https://ria.ru/20250525/gaza-2019021402.html

Число больниц в секторе Газа сократилось до 17, сообщили в Минздраве

Число больниц в секторе Газа сократилось до 17, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 25.05.2025

Число больниц в секторе Газа сократилось до 17, сообщили в Минздраве

Число функционирующих больниц в секторе Газа сократилось до 17 из 38 после серии недавних израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:14:00+03:00

2025-05-25T23:14:00+03:00

2025-05-25T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число функционирующих больниц в секторе Газа сократилось до 17 из 38 после серии недавних израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье. По данным минздрава, в конце апреля в секторе частично функционировали 20 больниц. "Общее число больниц в секторе Газа - 38, число функционирующих больниц составляет всего 17, они действуют в частичном режиме", - сообщило министерство в недельном отчете, опубликованном в соцсетях. По данным минздрава, в период с 18 по 24 мая обстрелам подверглась больница Эль-Ауда в провинции Северная Газа, прекратила работу больница имени Камаля Адвана в городе Бейт-Лахия на севере сектора. Не восстановили работу Индонезийская больница на севере, которая в результате израильских ударов лишилась электрогенераторов, и Европейская больница на юге сектора. Продолжают работу девять полевых госпиталей. Согласно отчету, в секторе Газа полностью израсходованы 45% запасов основных лекарств и 67% медицинских принадлежностей. По данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. Число погибших в результате израильских ударов за последнюю неделю составило 574. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250519/gaza-2017751500.html

https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html

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в мире, израиль, северная газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году