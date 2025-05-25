https://ria.ru/20250525/gayana-2019001293.html

Президент Гайаны заявил о готовности защищать спорный регион Эссекибо

Президент Гайаны заявил о готовности защищать спорный регион Эссекибо - РИА Новости, 25.05.2025

Президент Гайаны заявил о готовности защищать спорный регион Эссекибо

Президент Гайаны Ирфан Али заявил, что военные страны будут готовы "защищать каждую пядь" спорного региона Эссекибо на фоне парламентских выборов в Венесуэле и... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:16:00+03:00

2025-05-25T19:16:00+03:00

2025-05-25T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент Гайаны Ирфан Али заявил, что военные страны будут готовы "защищать каждую пядь" спорного региона Эссекибо на фоне парламентских выборов в Венесуэле и на территории Эссекибо, его слова приводит местное издание Newsroom. Граждане Венесуэлы принимают участие в выборах в это воскресенье, 25 мая, чтобы определить состав Национальной ассамблеи, парламентов штатов и губернаторский корпус на период 2026–2031 годов. Особенностью воскресных выборов станет голосование за региональные и парламентские органы власти в Эссекибо - это территория площадью более 160 тысяч квадратных километров, которая более века является предметом территориального спора между Венесуэлой и Гайаной. По данным Newsroom, такое заявление президент сделал в субботу во время посещения места размещения военных сил на территории Эссекибо. "Те, кто пытается нам угрожать, те, кто проявляет амбиции, должны знать, что наши войска на передовой готовы защищать каждую пядь нашей страны. Хочу заверить вас, что на передовой мы стоим вместе с вами, проливая кровь каждого гайанца, и готовы поддержать любые необходимые усилия против тех, кто стремится дестабилизировать мир в нашем регионе", - приводит издание слова президента. Ранее президент Гайаны Ирфан Али заявил, что выборы, запланированные властями Венесуэлы на 25 мая на спорной территории Эссекибо, являются прямой угрозой суверенитету его страны. Венесуэла отвергает юрисдикцию Международного суда ООН в территориальном споре и заявляет, что выборы в Эссекибо состоятся в запланированные сроки. Каракас настаивает на возвращении к прямым переговорам в рамках Женевского соглашения 1966 года. Спорная территория площадью около 160 тысяч квадратных километров управляется Гайаной на основании арбитражного решения 1899 года. Каракас считает его недействительным и продолжает претендовать на регион, где обнаружены значительные запасы нефти.

https://ria.ru/20250328/maduro-2007837126.html

https://ria.ru/20250521/gayana-2018363175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эссекибо, венесуэла, гайана, оон