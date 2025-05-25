https://ria.ru/20250525/frg-2018998892.html
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ - РИА Новости, 25.05.2025
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ
Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:35:00+03:00
2025-05-25T18:35:00+03:00
2025-05-25T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает издание Monitor. "Вооруженные силы Уганды... объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале", - говорится в публикации издания. Monitor отмечает, что, помимо вмешательства во внутренние дела страны, посла обвиняют и в поддержке оппозиции. Издание подчеркивает, что ранее в ходе одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба немецкий дипломат упрекнул его в "неприемлемом", по его мнению, поведении в соцсетях, которое якобы может нанести вред репутации военного. По утверждению Monitor, произошедшее стало одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.
https://ria.ru/20250417/germanija-2011828555.html
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в мире, уганда, германия, берлин (город)
В мире, Уганда, Германия, Берлин (город)
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ
Monitor: Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за немецкого посла