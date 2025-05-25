Рейтинг@Mail.ru
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/frg-2018998892.html
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ - РИА Новости, 25.05.2025
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ
Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:35:00+03:00
2025-05-25T18:35:00+03:00
в мире
уганда
германия
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579641922_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_22f1f2350c1a1c7003f03ab321d70778.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает издание Monitor. "Вооруженные силы Уганды... объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале", - говорится в публикации издания. Monitor отмечает, что, помимо вмешательства во внутренние дела страны, посла обвиняют и в поддержке оппозиции. Издание подчеркивает, что ранее в ходе одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба немецкий дипломат упрекнул его в "неприемлемом", по его мнению, поведении в соцсетях, которое якобы может нанести вред репутации военного. По утверждению Monitor, произошедшее стало одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.
https://ria.ru/20250417/germanija-2011828555.html
уганда
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579641922_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_fbca0a9bff4bd160a78a9279befabc39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уганда, германия, берлин (город)
В мире, Уганда, Германия, Берлин (город)
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ

Monitor: Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за немецкого посла

© Depositphotos.com / DVrcanВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Depositphotos.com / DVrcan
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает издание Monitor.
"Вооруженные силы Уганды... объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале", - говорится в публикации издания.
Monitor отмечает, что, помимо вмешательства во внутренние дела страны, посла обвиняют и в поддержке оппозиции.
Издание подчеркивает, что ранее в ходе одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба немецкий дипломат упрекнул его в "неприемлемом", по его мнению, поведении в соцсетях, которое якобы может нанести вред репутации военного.
По утверждению Monitor, произошедшее стало одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Германии выросло число заявок на службу в бундесвере
17 апреля, 15:15
 
В миреУгандаГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала