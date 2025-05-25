"Липовая угроза". Выпад Финляндии в адрес России вызвал гнев в Сети
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Публикация британской The Telegraph, в которой говорится о планах России укрепить северные границы якобы для подготовки к конфликту с Финляндией, вызвала возмущение у читателей.
"Война приходит только к тем, кто любит постоянно говорить о ней. Это липовая угроза. Спросите себя, не что говорится, а почему это говорится", — написал один из комментаторов.
"Может быть, Россия усиливает оборону на своих границах против возможной угрозы со стороны милитаристов из Европы", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия никогда не вторгалась в Западную Европу, тогда как Европа, Британия и Америка неоднократно вторгались в Россию. Я сомневаюсь, что Россия захочет сейчас вторгнуться в Западную Европу, но русские вполне могут быть обеспокоены тем, что Европа опять начнет бряцать оружием", — заключил читатель.
В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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