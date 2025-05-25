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"Липовая угроза". Выпад Финляндии в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 25.05.2025
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20:20 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2019007983.html
"Липовая угроза". Выпад Финляндии в адрес России вызвал гнев в Сети
"Липовая угроза". Выпад Финляндии в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 25.05.2025
"Липовая угроза". Выпад Финляндии в адрес России вызвал гнев в Сети
Публикация британской The Telegraph, в которой говорится о планах России укрепить северные границы якобы для подготовки к конфликту с Финляндией, вызвала... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:20:00+03:00
2025-05-25T20:20:00+03:00
россия
финляндия
европа
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Публикация британской The Telegraph, в которой говорится о планах России укрепить северные границы якобы для подготовки к конфликту с Финляндией, вызвала возмущение у читателей."Война приходит только к тем, кто любит постоянно говорить о ней. Это липовая угроза. Спросите себя, не что говорится, а почему это говорится", — написал один из комментаторов."Это вполне разумная реакция России на расширение НАТО прямо до российских границ. Представьте, что сделали бы в таком случае США", — отметил другой."Может быть, Россия усиливает оборону на своих границах против возможной угрозы со стороны милитаристов из Европы", — поделился мнением еще один пользователь."Россия никогда не вторгалась в Западную Европу, тогда как Европа, Британия и Америка неоднократно вторгались в Россию. Я сомневаюсь, что Россия захочет сейчас вторгнуться в Западную Европу, но русские вполне могут быть обеспокоены тем, что Европа опять начнет бряцать оружием", — заключил читатель.В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи и комментарии к ней читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html
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россия, финляндия, европа, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Россия, Финляндия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире

"Липовая угроза". Выпад Финляндии в адрес России вызвал гнев в Сети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Публикация британской The Telegraph, в которой говорится о планах России укрепить северные границы якобы для подготовки к конфликту с Финляндией, вызвала возмущение у читателей.
"Война приходит только к тем, кто любит постоянно говорить о ней. Это липовая угроза. Спросите себя, не что говорится, а почему это говорится", — написал один из комментаторов.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России
Вчера, 09:59
"Это вполне разумная реакция России на расширение НАТО прямо до российских границ. Представьте, что сделали бы в таком случае США", — отметил другой.
"Может быть, Россия усиливает оборону на своих границах против возможной угрозы со стороны милитаристов из Европы", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия никогда не вторгалась в Западную Европу, тогда как Европа, Британия и Америка неоднократно вторгались в Россию. Я сомневаюсь, что Россия захочет сейчас вторгнуться в Западную Европу, но русские вполне могут быть обеспокоены тем, что Европа опять начнет бряцать оружием", — заключил читатель.
В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи и комментарии к ней читайте на сайте ИноСМИ >>
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора
21 мая, 13:57
 
РоссияФинляндияЕвропаВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОВ мире
 
 
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