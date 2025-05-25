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"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 25.05.2025
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09:59 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html
"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России
"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 25.05.2025
"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России
Североатлантический альянс может устроить провокацию в Финляндии с применением ядерного оружия, обвинив в этом Россию, предупредил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:59:00+03:00
2025-05-25T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс может устроить провокацию в Финляндии с применением ядерного оружия, обвинив в этом Россию, предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на финской земле, предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос", — указал Малинен.Эксперт отметил, что таким образом НАТО сможет заручиться полной поддержкой населения Финляндии в возможной войне с Россией.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250525/plan-2018939986.html
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финляндия, россия, москва, туомас малинен, нато, в мире
Финляндия, Россия, Москва, Туомас Малинен, НАТО, В мире
"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России

Малинен: НАТО может устроить провокацию в Финляндии, обвинив в этом Россию

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс может устроить провокацию в Финляндии с применением ядерного оружия, обвинив в этом Россию, предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на финской земле, предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос", — указал Малинен.
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Эксперт отметил, что таким образом НАТО сможет заручиться полной поддержкой населения Финляндии в возможной войне с Россией.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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