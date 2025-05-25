https://ria.ru/20250525/ekzameny-2018931754.html
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов - РИА Новости, 25.05.2025
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:19:00+03:00
2025-05-25T05:19:00+03:00
2025-05-25T05:34:00+03:00
общество
россия
москва
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264914_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_c9c4f633e63fd10f8340667806a4d43d.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает целесообразным вернуть в школы переводные экзамены, чтобы дети концентрировались не только на предметах, по которым они сдают ЕГЭ. "Это тема обсуждаемая, решение должно принимать педагогическое сообщество. Я пока лишь констатирую, что в наших многочисленных обсуждениях и в Москве, и в регионах многие выступают за возвращение экзаменов", - сказал Фадеев. Глава СПЧ отметил, что пока открытым остается вопрос, в какой форме можно было бы вернуть эти экзамены и по каким предметам. "Школьники концентрируются на тех предметах, по которым сдают ЕГЭ, а остальное оказывается как будто бы неважным. Вот эту важность как вернуть? Экзамены - одно из средств возвращения этой важности", - добавил он.
https://ria.ru/20250525/raboty-2018927619.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fe9ceb541c4c4808beebc4725cb73de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, валерий фадеев
Общество, Россия, Москва, Валерий Фадеев
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов
Глава СПЧ Фадеев выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов