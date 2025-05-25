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Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов - РИА Новости, 25.05.2025
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05:19 25.05.2025 (обновлено: 05:34 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ekzameny-2018931754.html
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов - РИА Новости, 25.05.2025
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:19:00+03:00
2025-05-25T05:34:00+03:00
общество
россия
москва
валерий фадеев
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает целесообразным вернуть в школы переводные экзамены, чтобы дети концентрировались не только на предметах, по которым они сдают ЕГЭ. "Это тема обсуждаемая, решение должно принимать педагогическое сообщество. Я пока лишь констатирую, что в наших многочисленных обсуждениях и в Москве, и в регионах многие выступают за возвращение экзаменов", - сказал Фадеев. Глава СПЧ отметил, что пока открытым остается вопрос, в какой форме можно было бы вернуть эти экзамены и по каким предметам. "Школьники концентрируются на тех предметах, по которым сдают ЕГЭ, а остальное оказывается как будто бы неважным. Вот эту важность как вернуть? Экзамены - одно из средств возвращения этой важности", - добавил он.
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общество, россия, москва, валерий фадеев
Общество, Россия, Москва, Валерий Фадеев
Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов

Глава СПЧ Фадеев выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает целесообразным вернуть в школы переводные экзамены, чтобы дети концентрировались не только на предметах, по которым они сдают ЕГЭ.
"Это тема обсуждаемая, решение должно принимать педагогическое сообщество. Я пока лишь констатирую, что в наших многочисленных обсуждениях и в Москве, и в регионах многие выступают за возвращение экзаменов", - сказал Фадеев.
Глава СПЧ отметил, что пока открытым остается вопрос, в какой форме можно было бы вернуть эти экзамены и по каким предметам.
"Школьники концентрируются на тех предметах, по которым сдают ЕГЭ, а остальное оказывается как будто бы неважным. Вот эту важность как вернуть? Экзамены - одно из средств возвращения этой важности", - добавил он.
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ОбществоРоссияМоскваВалерий Фадеев
 
 
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