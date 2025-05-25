https://ria.ru/20250525/efimov-2018763925.html

Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект

Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект - РИА Новости, 25.05.2025

Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект

Производство по изготовлению конструкций для фасадов домов возведут в Краснопахорском районе в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:12:00+03:00

2025-05-25T14:12:00+03:00

2025-05-25T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Производство по изготовлению конструкций для фасадов домов возведут в Краснопахорском районе в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Для этого Москомархитектурой были внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки."На сформированной территории в Краснопахорском районе ориентировочной площадью 8,48 гектара возведут производственный объект по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания составит 22,5 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, благодаря проекту, который будет реализован в рамках масштабного инвестпроекта, в городе появится 340 рабочих мест.Ранее мэр города Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".

https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html

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москва

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Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, москва