https://ria.ru/20250525/efimov-2018763925.html
Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект
Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект - РИА Новости, 25.05.2025
Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект
Производство по изготовлению конструкций для фасадов домов возведут в Краснопахорском районе в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:12:00+03:00
2025-05-25T14:12:00+03:00
2025-05-25T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Производство по изготовлению конструкций для фасадов домов возведут в Краснопахорском районе в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Для этого Москомархитектурой были внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки."На сформированной территории в Краснопахорском районе ориентировочной площадью 8,48 гектара возведут производственный объект по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания составит 22,5 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, благодаря проекту, который будет реализован в рамках масштабного инвестпроекта, в городе появится 340 рабочих мест.Ранее мэр города Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".
https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Краснопахорском построят еще один производственный объект
Ефимов: в Краснопахорском в Новой Москве создадут еще одно производство
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Производство по изготовлению конструкций для фасадов домов возведут в Краснопахорском районе в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Для этого Москомархитектурой были внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки.
"На сформированной территории в Краснопахорском районе ориентировочной площадью 8,48 гектара возведут производственный объект по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания составит 22,5 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, благодаря проекту, который будет реализован в рамках масштабного инвестпроекта, в городе появится 340 рабочих мест.
Ранее мэр города Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".