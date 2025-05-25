https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей - РИА Новости, 25.05.2025
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей
На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:12:00+03:00
2025-05-25T12:12:00+03:00
2025-05-25T12:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года на юго-востоке столицы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 750 семей. Они проживают в семи районах округа. В том числе в районе Люблино новоселье отпраздновали более 600 семей, в Нижегородском – свыше 30", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в новостройки в Лефортове переехали около 20 семей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 75% из переехавших семей воспользовались работой городского сервиса "Помощь в переезде". Для жителей он бесплатный.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей
Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации переехали еще более 750 семей
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года на юго-востоке столицы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 750 семей. Они проживают в семи районах округа. В том числе в районе Люблино новоселье отпраздновали более 600 семей, в Нижегородском – свыше 30", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в новостройки в Лефортове переехали около 20 семей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 75% из переехавших семей воспользовались работой городского сервиса "Помощь в переезде". Для жителей он бесплатный.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.