https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html

Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей

Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей - РИА Новости, 25.05.2025

Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей

На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:12:00+03:00

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2025-05-25T12:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года на юго-востоке столицы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 750 семей. Они проживают в семи районах округа. В том числе в районе Люблино новоселье отпраздновали более 600 семей, в Нижегородском – свыше 30", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в новостройки в Лефортове переехали около 20 семей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 75% из переехавших семей воспользовались работой городского сервиса "Помощь в переезде". Для жителей он бесплатный.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.

https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html

https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html

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Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы