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Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей - РИА Новости, 25.05.2025
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12:12 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей - РИА Новости, 25.05.2025
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей
На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:12:00+03:00
2025-05-25T12:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года на юго-востоке столицы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 750 семей. Они проживают в семи районах округа. В том числе в районе Люблино новоселье отпраздновали более 600 семей, в Нижегородском – свыше 30", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в новостройки в Лефортове переехали около 20 семей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 75% из переехавших семей воспользовались работой городского сервиса "Помощь в переезде". Для жителей он бесплатный.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей

Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации переехали еще более 750 семей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На юго-востоке Москвы с начала текущего года в новое жилье по реновации переехали более 750 семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года на юго-востоке столицы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 750 семей. Они проживают в семи районах округа. В том числе в районе Люблино новоселье отпраздновали более 600 семей, в Нижегородском – свыше 30", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
23 мая, 15:06
В сообщении уточняется, что в новостройки в Лефортове переехали около 20 семей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 75% из переехавших семей воспользовались работой городского сервиса "Помощь в переезде". Для жителей он бесплатный.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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