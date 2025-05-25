https://ria.ru/20250525/dtp-2018993578.html

В Подмосковье арестовали водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на М-12

В Подмосковье арестовали водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на М-12 - РИА Новости, 25.05.2025

В Подмосковье арестовали водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на М-12

Водителя микроавтобуса, совершившего столкновение на трассе М-12 со стоящим на проезжей части автомобилем в Подмосковье, заключили под стражу, сообщила... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:40:00+03:00

2025-05-25T17:40:00+03:00

2025-05-25T18:07:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Водителя микроавтобуса, совершившего столкновение на трассе М-12 со стоящим на проезжей части автомобилем в Подмосковье, заключили под стражу, сообщила прокуратура региона в Telegram."С учетом сведений об имеющейся у подозреваемого судимости за нарушение требований правил дорожного движения, отсутствии у него места жительства на территории Московской области и официального источника дохода представитель Ногинской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, выслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 23 июля 2025 года", — отметили в ведомстве.Его действия квалифицировали как нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лишенным права управления транспортными средствами.Как установлено, 24-летнего водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2, совершившего на 65-м километре автодороги М-12 столкновение со стоящим на проезжей части автомобилем Lada Largus, ранее уже лишили прав.ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В ДТП погибли женщина и ребенок. Помимо двух погибших, еще десять человек пострадали, девять из них доставили в медучреждения.

https://ria.ru/20250525/avtobus-2018962091.html

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)