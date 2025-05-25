https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018991013.html

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву - РИА Новости, 25.05.2025

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:17:00+03:00

2025-05-25T17:17:00+03:00

2025-05-25T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

вооруженные силы украины

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_8b5b7027644f55bcea2a1a310e1339c4.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, москва, вооруженные силы украины, сергей собянин