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Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:17:00+03:00
2025-05-25T17:17:00+03:00
2025-05-25T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
сергей собянин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, вооруженные силы украины, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву
Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву