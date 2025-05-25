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Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 25.05.2025 (обновлено: 17:21 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018991013.html
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
москва
вооруженные силы украины
сергей собянин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
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безопасность, москва, вооруженные силы украины, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваВооруженные силы УкраиныСергей Собянин
 
 
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