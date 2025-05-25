ПВО за сутки сбила 274 беспилотника
ПВО за сутки сбила 274 беспилотника, включая 194 вне зоны СВО
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
Как отмечает министерство, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.