https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018958593.html

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника - РИА Новости, 25.05.2025

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника

Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:42:00+03:00

2025-05-25T12:42:00+03:00

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безопасность

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.Как отмечает министерство, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия