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ПВО за сутки сбила 274 беспилотника - РИА Новости, 25.05.2025
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12:42 25.05.2025 (обновлено: 12:50 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018958593.html
ПВО за сутки сбила 274 беспилотника
ПВО за сутки сбила 274 беспилотника - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО за сутки сбила 274 беспилотника
Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:42:00+03:00
2025-05-25T12:50:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.Как отмечает министерство, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
ПВО за сутки сбила 274 беспилотника

ПВО за сутки сбила 274 беспилотника, включая 194 вне зоны СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Средства российской ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
Как отмечает министерство, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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