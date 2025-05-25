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Фицо посетит Армению с официальным визитом - РИА Новости, 25.05.2025
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15:34 25.05.2025 (обновлено: 15:35 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/armeniya-2018977662.html
Фицо посетит Армению с официальным визитом
Фицо посетит Армению с официальным визитом - РИА Новости, 25.05.2025
Фицо посетит Армению с официальным визитом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:34:00+03:00
2025-05-25T15:35:00+03:00
в мире
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словакия
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд". "Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250518/fitso--2017694142.html
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в мире, армения, словакия, роберт фицо, никол пашинян, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Словакия, Роберт Фицо, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян
Фицо посетит Армению с официальным визитом

Фицо посетит Армению с официальным визитом 25—27 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд".
"Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.
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В миреАрменияСловакияРоберт ФицоНикол ПашинянВаагн Хачатурян
 
 
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