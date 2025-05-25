https://ria.ru/20250525/armeniya-2018977662.html

Фицо посетит Армению с официальным визитом

Фицо посетит Армению с официальным визитом - РИА Новости, 25.05.2025

Фицо посетит Армению с официальным визитом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:34:00+03:00

2025-05-25T15:34:00+03:00

2025-05-25T15:35:00+03:00

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд". "Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250518/fitso--2017694142.html

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в мире, армения, словакия, роберт фицо, никол пашинян, ваагн хачатурян