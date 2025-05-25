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Афганистан отверг призыв к созданию инклюзивного правительства - РИА Новости, 25.05.2025
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15:15 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/afganistan-2018975972.html
Афганистан отверг призыв к созданию инклюзивного правительства
Афганистан отверг призыв к созданию инклюзивного правительства - РИА Новости, 25.05.2025
Афганистан отверг призыв к созданию инклюзивного правительства
Власти Афганистана отвергли призыв Организации Тюркских Государств (ОТГ) к созданию инклюзивного правительства в Афганистане, назвав это своим внутренним делом. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Афганистана отвергли призыв Организации Тюркских Государств (ОТГ) к созданию инклюзивного правительства в Афганистане, назвав это своим внутренним делом. "Только афганцы вправе решать внутренние проблемы своего государства, но пожелания нашего народа будут приняты во внимание", - заявил в воскресенье представителям афганских СМИ пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед, комментируя этот призыв. В заявлении от 21 мая лидеры ОТГ, представляющие Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Турцию и Узбекистан, призвали Кабул сформировать правительство, отражающее этническое разнообразие Афганистана, и усилить координацию с ОТГ в борьбе с терроризмом. Они назвали тюркские общины Афганистана "уникальным мостом" к более широкому тюркскому миру. Моджахед, подтвердив стремление страны к прочным дипломатическим и торговым связям с тюркоязычными государствами, заверил их в том, что с территории Афганистана угрозы другим странам исходить не будут. Он призвал тюркоязычные страны "выполнять свои обязательства перед Афганистаном посредством экономической поддержки", не касаясь политических вопросов устройства афганского государства. Несмотря на неоднократные призывы со стороны ООН, региональных держав и западных правительств, действующие афганские власти игнорируют эти требования и работают командой, состоящей исключительно из мужчин, преимущественно пуштунской национальности, набранных из рядов движения "Талибан".
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в мире, афганистан, азербайджан, казахстан, оон, талибан
В мире, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, ООН, Талибан
Афганистан отверг призыв к созданию инклюзивного правительства

Афганистан отверг призыв ОТГ к созданию инклюзивного правительства

© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул, столица Афганистана
Кабул, столица Афганистана - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Кабул, столица Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Афганистана отвергли призыв Организации Тюркских Государств (ОТГ) к созданию инклюзивного правительства в Афганистане, назвав это своим внутренним делом.
"Только афганцы вправе решать внутренние проблемы своего государства, но пожелания нашего народа будут приняты во внимание", - заявил в воскресенье представителям афганских СМИ пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед, комментируя этот призыв.
В заявлении от 21 мая лидеры ОТГ, представляющие Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Турцию и Узбекистан, призвали Кабул сформировать правительство, отражающее этническое разнообразие Афганистана, и усилить координацию с ОТГ в борьбе с терроризмом. Они назвали тюркские общины Афганистана "уникальным мостом" к более широкому тюркскому миру.
Моджахед, подтвердив стремление страны к прочным дипломатическим и торговым связям с тюркоязычными государствами, заверил их в том, что с территории Афганистана угрозы другим странам исходить не будут. Он призвал тюркоязычные страны "выполнять свои обязательства перед Афганистаном посредством экономической поддержки", не касаясь политических вопросов устройства афганского государства.
Несмотря на неоднократные призывы со стороны ООН, региональных держав и западных правительств, действующие афганские власти игнорируют эти требования и работают командой, состоящей исключительно из мужчин, преимущественно пуштунской национальности, набранных из рядов движения "Талибан".
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