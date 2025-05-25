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Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.05.2025
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16:51 25.05.2025 (обновлено: 16:57 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/aeroport-2018987329.html
Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов
Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.05.2025
Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково". РИА Новости, 25.05.2025
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внуково (аэропорт)
в мире
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково"."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.39", - сообщили в авиагавани.
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внуково (аэропорт), в мире, происшествия
Внуково (аэропорт), В мире, Происшествия
Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов

Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры подходят к стойкам регистрации в аэропорту Внуково
Пассажиры подходят к стойкам регистрации в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры подходят к стойкам регистрации в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково".
"По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.39", - сообщили в авиагавани.
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Внуково (аэропорт)В миреПроисшествия
 
 
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