https://ria.ru/20250525/aeroport-2018987329.html

Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов

Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.05.2025

Аэропорт Внуково ввел ограничения для воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково". РИА Новости, 25.05.2025

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внуково (аэропорт)

в мире

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково"."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.39", - сообщили в авиагавани.

https://ria.ru/20250525/bpla-2018975434.html

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внуково (аэропорт), в мире, происшествия