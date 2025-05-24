https://ria.ru/20250524/zvonok-2025-2007159924.html

Последний звонок-2025: как и когда пройдет праздник

Последний звонок в 2025 году: какого числа, история праздника и традиции

Последний звонок-2025: как и когда пройдет праздник

Последний звонок — это не только знаменательная дата и праздник, который ежегодно отмечают во всех школах России. В этот день выпускники 9 и 11 классов подходят РИА Новости, 24.05.2025

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россия

последний звонок

школы

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Последний звонок — это не только знаменательная дата и праздник, который ежегодно отмечают во всех школах России. В этот день выпускники 9 и 11 классов подходят к очень важному рубежу своей жизни, когда, оглядываясь на пройденные годы, молодые люди начинают серьезнее задумываться о будущем, соотносить мечты с планами, яснее представлять свои цели. Какова история этого праздника, как его отмечают и какого числа пройдет последний звонок в 2025 году, — в материале РИА Новости.Последний звонокПоследний звонок — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Посвящен он выпускникам 9 и 11 классов, заканчивающим обучение и вступающим во взрослую жизнь. В этот день в школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их тот самый последний звонок.Какого числаПраздник традиционно отмечают в конце учебного года в мае. Историк-архивист Южного федерального университета Павел Огорельцев рассказывает, что раньше каждая школа всегда самостоятельно определяла конкретную дату события.На сегодняшний день регулирование этого вопроса взяло на себя Министерство просвещения России, которое и устанавливает общую для всех дату.В 2025 году он пройдет 24 мая.История праздникаДень торжественного прощания со школой является наследием советской эпохи.Впервые последний звонок провели 25 мая 1948 года в двух советских школах — в Москве и Краснодаре.“Считается, что идея создания символического праздника для школьников пришла к учителю, кандидату педагогических наук Ф.Ф. Брюховецкому. Концепт оформился благодаря неустанному труду специалиста на ниве преподавания с учетом пожеланий и интересов подопечных”, — поясняет Огорельцев.Позднее зародившуюся традицию переняли школы из соседних районов и даже республик СССР. Уже к 1970-ым годам последний звонок превратился в массовое торжество и закрепился в профильных актах.По словам Огорельцева, праздник пережил советскую эпоху и прошел испытание новыми либеральными ценностями России 90-ых.Как проходит последний звонокСо времен своего зарождения последний звонок приобрел множество сопутствующих традиций, которые чтут и ревностно соблюдают и по сей день.“Постепенно в формат праздника добавлялись отдельные нюансы, например, использование лент выпускников. Обычно в программу включают: линейку-построение, обращения учителей и руководящего состава учреждения, вальс или творческий номер от учащихся, напутствия родителей, проход по периметру зала самого старшего или высокого выпускника с первоклассницей на руках, которая звенит в колокольчик”, — уточняет Огорельцев.Традиционно официальная часть мероприятия начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы. После того, как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.Разумеется, ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса, который могут танцевать все, или всего несколько пар.Кульминацией мероприятия является сам последний звонок. Сохраняя советские традиции, девочка-первоклассница садится на плечо одного из выпускников и, тряся колокольчиком, выдает главный звук события.На этом официальная часть первого звонка заканчивается, однако после нее выпускники нередко переходят к неофициальной. Зависит она от их желаний и размаха фантазии. Зачастую молодые люди едут кататься на теплоходе, запускают воздушные шары или просто гуляют на природе. Ну и, конечно же, банкет.Песни на последнем звонкеМузыкальные композиции, которые звучат на последнем звонке, могут варьироваться от традиционных советских песен до современных треков.К первым можно отнести “Школьный вальс”, “Не повторяется такое никогда”, “До чего дошел прогресс”. Нередко можно услышать песню “Восьмиклассница” группы “Кино”.Также на празднике зачастую звучат треки: “Выпускной” (Егор Крид); “Последний звонок” (Челси) и “Выпускной” (MEDALIN).Что дарят учителямКак правило, выпускники выбирают подарки учителям из трех категорий товаров.К первой группе относятся вещи, которые могут пригодиться преподавателям в их профессиональной деятельности. Это может быть ежедневник, настольная лампа, электронная книга, прочие полезные гаджеты и даже кружка с подогревом.Во вторую категорию входят памятные подарки: ручка с гравировкой, рамка с фотографией, именная флешка и т.п.К третьей группе можно отнести прочие подарки, которые будут приятны и полезны учителям вне работы. К таким товарам относятся билеты в театр, сертификат в книжный магазин, вазы, часы и т.д.Что надевают на последний звонокОбраз выпускников на последнем звонке закрепился еще в советскую эпоху. Юноши носили темные костюмы и белые рубашки. Девушки традиционно надевали коричневые платья с фартуком и белым воротником, а на голову — большие банты.Такая форма одежды уже давно ушла в прошлое, однако и на сегодняшний день часто выпускницы поддерживают эту традицию, одеваясь соответственно.По словам основателя бренда одежды Pepen Тимура Уруцкоева, за последние годы в обществе очень сильно поменялось представление о том, как должна выглядеть девушка на последнем звонке.“Можно выделить тренд на самосознание и самоопределение. То, что девушка должна нравиться в большей степени сама себе, нежели молодым людям, своим родителям, друзьям — это сейчас находит отражение в моде. Также рекомендуем использовать тренд на самоиронию и игривость, сейчас мода не хочет быть тяжелой и серьезной, игривости добавит комбинация прозрачной юбки/брюк с объемной или прилегающей рубашкой, такой образ хорошо сочетается с жакетами и бомберами на прохладный вечер”, — отмечает Уруцкоев.Как отмечают праздник в других странахТрадиция отмечать окончание средней школы, конечно же, существует не только в России.К примеру, в США также проводят линейку, после которой выпускников ждет бал. Юноши и девушки в костюмах и вечерних платьях приходят парами. Традиционно на мероприятии выбирают короля и королеву бала.В Китае выпускники выбрасывают из окон вещи, связанные со школой. Примечательно, что после этого они собирают разбросанные предметы сами.В Германии молодые люди часто сажают деревья в школьном саду для того, чтобы оставить память о себе, а преподаватели поздравляют выпускников в шутливой форме.А вот в Великобритании окончание школы не празднуют вовсе, хоть и очень помпезно отмечают выпуск из университета.В Аргентине вряд ли можно увидеть выпускников в роскошной одежде, так как в этот день принято, чтобы знакомые и друзья обливали их соусами.Норвежские выпускники умеют продлить удовольствие, поэтому празднуют окончание школы аж несколько дней. Как правило, они гуляют по городу в ярких нарядах, а также поют и танцуют.

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https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

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Артем Смирнов

россия, последний звонок, школы