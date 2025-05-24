В Японии сделали мрачный прогноз Зеленскому
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают ход процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.
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"Вскоре Дональд Трамп разыграет свою карту прекращения военной поддержки Украине, и конфликту придет конец. Как и Зеленскому — марионетке тех, кто разжег этот конфликт", — пишет один из комментаторов.
"А зачем Российской Федерации соглашаться на заведомо невыгодные условия? Ход боевых действий складывается в ее пользу", — отметил другой.
"Прекращать боевые действия не хочет именно Украина. Что крайне глупо с ее стороны, ведь она уже откровенно проигрывает в этом конфликте. Киев отказался от переговоров в Стамбуле в 2022 году. НАТО убедило его в своей поддержке. Доверчивые глупцы. Им придется признать поражение, им придется принять все требования России", — указал третий.
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"Ну, Россия побеждает, так что нет причин останавливаться. Они уже обеспечили себе победу. <…> Украина своими безрассудными действиями свела все посреднические усилия Трампа на нет. Эта страна не понимает принципа "прибылей и убытков", так что готовность американского президента выйти из переговоров неудивительна. Он еще долго продержался, участвуя во всей этой клоунаде. Теперь Зеленскому придется вести диалог с Путиным напрямую. Хоть попкорном запасайся", — подытожил еще один пользователь.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил глава государства, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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