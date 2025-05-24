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В Японии сделали мрачный прогноз Зеленскому - РИА Новости, 24.05.2025
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16:56 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018872376.html
В Японии сделали мрачный прогноз Зеленскому
В Японии сделали мрачный прогноз Зеленскому - РИА Новости, 24.05.2025
В Японии сделали мрачный прогноз Зеленскому
Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают ход процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:56:00+03:00
2025-05-24T16:56:00+03:00
в мире
украина
япония
киев
дональд трамп
нато
yahoo! inc.
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают ход процесса мирного урегулирования конфликта на Украине."Вскоре Дональд Трамп разыграет свою карту прекращения военной поддержки Украине, и конфликту придет конец. Как и Зеленскому — марионетке тех, кто разжег этот конфликт", — пишет один из комментаторов."А зачем Российской Федерации соглашаться на заведомо невыгодные условия? Ход боевых действий складывается в ее пользу", — отметил другой."Прекращать боевые действия не хочет именно Украина. Что крайне глупо с ее стороны, ведь она уже откровенно проигрывает в этом конфликте. Киев отказался от переговоров в Стамбуле в 2022 году. НАТО убедило его в своей поддержке. Доверчивые глупцы. Им придется признать поражение, им придется принять все требования России", — указал третий."Ну, Россия побеждает, так что нет причин останавливаться. Они уже обеспечили себе победу. &lt;…&gt; Украина своими безрассудными действиями свела все посреднические усилия Трампа на нет. Эта страна не понимает принципа "прибылей и убытков", так что готовность американского президента выйти из переговоров неудивительна. Он еще долго продержался, участвуя во всей этой клоунаде. Теперь Зеленскому придется вести диалог с Путиным напрямую. Хоть попкорном запасайся", — подытожил еще один пользователь.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил глава государства, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250524/guardian-2018856880.html
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в мире, украина, япония, киев, дональд трамп, нато, yahoo! inc., переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Япония, Киев, Дональд Трамп, НАТО, Yahoo! Inc., Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025

В Японии сделали мрачный прогноз Зеленскому

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan активно обсуждают ход процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.
«
"Вскоре Дональд Трамп разыграет свою карту прекращения военной поддержки Украине, и конфликту придет конец. Как и Зеленскому — марионетке тех, кто разжег этот конфликт", — пишет один из комментаторов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ заговорили о кошмаре для Европы из-за решения Трампа по Украине
15:18
"А зачем Российской Федерации соглашаться на заведомо невыгодные условия? Ход боевых действий складывается в ее пользу", — отметил другой.
"Прекращать боевые действия не хочет именно Украина. Что крайне глупо с ее стороны, ведь она уже откровенно проигрывает в этом конфликте. Киев отказался от переговоров в Стамбуле в 2022 году. НАТО убедило его в своей поддержке. Доверчивые глупцы. Им придется признать поражение, им придется принять все требования России", — указал третий.
«
"Ну, Россия побеждает, так что нет причин останавливаться. Они уже обеспечили себе победу. <…> Украина своими безрассудными действиями свела все посреднические усилия Трампа на нет. Эта страна не понимает принципа "прибылей и убытков", так что готовность американского президента выйти из переговоров неудивительна. Он еще долго продержался, участвуя во всей этой клоунаде. Теперь Зеленскому придется вести диалог с Путиным напрямую. Хоть попкорном запасайся", — подытожил еще один пользователь.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил глава государства, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Заставят Москву". Зеленский выдвинул дерзкий план против России
12:51
 
В миреУкраинаЯпонияКиевДональд ТрампНАТОYahoo! Inc.Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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