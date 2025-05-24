https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018867801.html

"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского

"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025

"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского

РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:30:00+03:00

2025-05-24T16:30:00+03:00

2025-05-24T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

владимир зеленский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017995816_0:175:3074:1904_1920x0_80_0_0_e53d298ebc34382152d1814911ad63cd.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры, чтобы опять попытаться ввести мировую общественность в заблуждение, пишет колумнист издания dikGAZETE Эрхан Куадзба."Российский лидер (Владимир Путин. — Прим. ред.) неоднократно говорил о том, что Владимир Зеленский сидит в своем кабинете нелегитимно. <…> А Зеленский по-прежнему занимает кресло президента, не получив одобрения от своего народа. <…> Возомнивший себя хозяином Украины, он продолжает оставаться западной марионеткой и издавать произвольные указы. Поэтому Путин не приехал на его шоу", — говорится в материале.Президент России до сих пор пытается донести до мировой общественности тот факт, что Зеленский — не легитимный глава государства, пишет издание."Давайте будем реалистичными <…> Владимир Путин — и сильный лидер, и профессионал. Зеленский же — слабый и по-прежнему дилетантский главарь киевского режима", — заключил журналист.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Кроме того, страны договорились о масштабном — 1000 на 1000 — обмене пленными.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250524/evropa-2018852017.html

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018861113.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, владимир путин