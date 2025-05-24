"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского
DikGAZETE: Зеленский в Турции хотел ввести мировую общественность в заблуждение
© Leon NealВладимир Зеленский
© Leon Neal
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры, чтобы опять попытаться ввести мировую общественность в заблуждение, пишет колумнист издания dikGAZETE Эрхан Куадзба.
"Российский лидер (Владимир Путин. — Прим. ред.) неоднократно говорил о том, что Владимир Зеленский сидит в своем кабинете нелегитимно. <…> А Зеленский по-прежнему занимает кресло президента, не получив одобрения от своего народа. <…> Возомнивший себя хозяином Украины, он продолжает оставаться западной марионеткой и издавать произвольные указы. Поэтому Путин не приехал на его шоу", — говорится в материале.
Президент России до сих пор пытается донести до мировой общественности тот факт, что Зеленский — не легитимный глава государства, пишет издание.
"Давайте будем реалистичными <…> Владимир Путин — и сильный лидер, и профессионал. Зеленский же — слабый и по-прежнему дилетантский главарь киевского режима", — заключил журналист.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Кроме того, страны договорились о масштабном — 1000 на 1000 — обмене пленными.
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