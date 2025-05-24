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"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018867801.html
"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского
"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025
"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского
РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:30:00+03:00
2025-05-24T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017995816_0:175:3074:1904_1920x0_80_0_0_e53d298ebc34382152d1814911ad63cd.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры, чтобы опять попытаться ввести мировую общественность в заблуждение, пишет колумнист издания dikGAZETE Эрхан Куадзба."Российский лидер (Владимир Путин. — Прим. ред.) неоднократно говорил о том, что Владимир Зеленский сидит в своем кабинете нелегитимно. &lt;…&gt; А Зеленский по-прежнему занимает кресло президента, не получив одобрения от своего народа. &lt;…&gt; Возомнивший себя хозяином Украины, он продолжает оставаться западной марионеткой и издавать произвольные указы. Поэтому Путин не приехал на его шоу", — говорится в материале.Президент России до сих пор пытается донести до мировой общественности тот факт, что Зеленский — не легитимный глава государства, пишет издание."Давайте будем реалистичными &lt;…&gt; Владимир Путин — и сильный лидер, и профессионал. Зеленский же — слабый и по-прежнему дилетантский главарь киевского режима", — заключил журналист.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Кроме того, страны договорились о масштабном — 1000 на 1000 — обмене пленными.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250524/evropa-2018852017.html
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Владимир Путин
"Путин не приехал на шоу": в Турции высмеяли Зеленского

DikGAZETE: Зеленский в Турции хотел ввести мировую общественность в заблуждение

© Leon NealВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Leon Neal
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры, чтобы опять попытаться ввести мировую общественность в заблуждение, пишет колумнист издания dikGAZETE Эрхан Куадзба.
"Российский лидер (Владимир Путин. — Прим. ред.) неоднократно говорил о том, что Владимир Зеленский сидит в своем кабинете нелегитимно. <…> А Зеленский по-прежнему занимает кресло президента, не получив одобрения от своего народа. <…> Возомнивший себя хозяином Украины, он продолжает оставаться западной марионеткой и издавать произвольные указы. Поэтому Путин не приехал на его шоу", — говорится в материале.
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Президент России до сих пор пытается донести до мировой общественности тот факт, что Зеленский — не легитимный глава государства, пишет издание.
"Давайте будем реалистичными <…> Владимир Путин — и сильный лидер, и профессионал. Зеленский же — слабый и по-прежнему дилетантский главарь киевского режима", — заключил журналист.
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В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Кроме того, страны договорились о масштабном — 1000 на 1000 — обмене пленными.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийВладимир Путин
 
 
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