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"Народом поторговал". В Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025
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16:02 24.05.2025 (обновлено: 16:03 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018861113.html
"Народом поторговал". В Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского
"Народом поторговал". В Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025
"Народом поторговал". В Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского
Владимир Зеленский продал абсолютно все, что есть у Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя новость о... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:02:00+03:00
2025-05-24T16:03:00+03:00
украина
сша
киев
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский продал абсолютно все, что есть у Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя новость о начале работы совместного с США фонда, созданного в рамках ресурсной сделки."Зеленский продал все — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню", — написал он.Депутат напомнил, что секретные протоколы к сделке с США так и не были обнародованы, равно как и аналогичные документы по украино-британским договоренностям.Накануне первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об официальном запуске совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых.США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018803168.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, денис шмыгаль, верховная рада украины
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
"Народом поторговал". В Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского

Дубинский: Зеленский продал все, что есть у Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский продал абсолютно все, что есть у Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя новость о начале работы совместного с США фонда, созданного в рамках ресурсной сделки.
"Зеленский продал все — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню", — написал он.
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Депутат напомнил, что секретные протоколы к сделке с США так и не были обнародованы, равно как и аналогичные документы по украино-британским договоренностям.
Накануне первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об официальном запуске совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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