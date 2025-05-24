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Захарова прокомментировала обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 24.05.2025 (обновлено: 15:40 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/zakharova-2018859450.html
Захарова прокомментировала обмен военнопленными с Украиной
Захарова прокомментировала обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 24.05.2025
Захарова прокомментировала обмен военнопленными с Украиной
Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:30:00+03:00
2025-05-24T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", - сказала она "Звезде".Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время.Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018774155.html
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россия, москва, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, мария захарова, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Мария Захарова, Украина, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала обмен военнопленными с Украиной

Захарова: обмен пленными подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", - сказала она "Звезде".
Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время.
Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреМария ЗахароваУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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